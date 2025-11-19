CANAL RCN
Colombia

Estafadores usan el nombre de la Terminal de Bogotá para vender tiquetes falsos: así están cayendo los viajeros

La entidad advirtió por una red de suplantación que ofrece descuentos, cupos inexistentes y servicios que no existen.

Alerta por falsos tiquetes en la Terminal de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
04:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Terminal de Transporte de Bogotá lanzó una advertencia urgente después de detectar que su nombre y su identidad institucional están siendo utilizados por estafadores para engañar a pasajeros en plena temporada decembrina.

VIDEO | Hombre agresivo vandalizó la infraestructura de una de las estaciones más grandes del TransMetro
RELACIONADO

VIDEO | Hombre agresivo vandalizó la infraestructura de una de las estaciones más grandes del TransMetro

Los delincuentes están creando perfiles que aparentan ser oficiales para vender tiquetes falsos y ofrecer supuestos servicios que la entidad no presta, afectando a viajeros que llegan confiados a las instalaciones y terminan descubriendo que fueron víctimas de fraude.

Alertan por venta de tiquetes falsos: se hacen pasar por la Terminal de Transportes de Bogotá

De acuerdo con la entidad, los estafadores están utilizando buscadores como Google para posicionar páginas que simulan ser canales oficiales.

Una de las más visibles es un perfil que aparece como “Terminal de Transporte del Norte”, el cual redirecciona directamente a un número de WhatsApp que no pertenece a la Terminal.

A través de esta línea, los delincuentes prometen descuentos en tiquetes, cupos con empresas adscritas e incluso anuncian la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, un servicio que la Terminal no ofrece.

Los pagos se solicitan mediante Nequi, Daviplata, Bre-B, códigos QR y hasta por “llamada asistida”.

Luego, al llegar a alguna de las sedes con el comprobante enviado por estos falsos perfiles, el pasajero se entera de que todo era una estafa.

¿Qué medidas están tomando por la venta de falsos tiquetes?

Para hacerle frente a esta modalidad delictiva, la Terminal ha intensificado sus acciones de control.

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba
RELACIONADO

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

En lo corrido del 2025 se han ejecutado 180 controles operativos, 13 megatomas interinstitucionales y 2.338 verificaciones de identidad alrededor de las instalaciones.

Estos procedimientos han logrado una reducción del 24,2% en los casos de hurto frente al año anterior. Además, la percepción de seguridad dentro de las sedes se mantiene por encima del 90%.

A su vez, la Dirección de Recursos Tecnológicos de la Terminal está informando cada caso al Equipo Nacional de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT).

Y la Superintendencia de Industria y Comercio también fue notificada sobre la suplantación para continuar con el seguimiento correspondiente.

Finalmente, la Terminal insistió finalmente en que los viajeros deben adquirir tiquetes electrónicos únicamente por su sitio web oficial y a través de sus perfiles verificados en Google y redes sociales.

VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana
RELACIONADO

VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Autoridades desmantelan centro de acopio de celulares robados al interior de un bar en Bogotá

Asesinatos en Bogotá

Sin mediar palabra, sicarios asesinaron a sangre fría a hombre en una calle de Bogotá

Lluvias En Colombia

Encontraron el cuerpo de adolescente accidentada con su familia en Silvania

Otras Noticias

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%

La obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son solo algunos de los riesgos asociados al consumo de ultraprocesados.

Artistas

Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara: con este mensaje la recibieron los cantantes

Los artistas compartieron en sus redes sociales que ya se dio el nacimiento de su hija, la primera de Paola Jara.

Selección Colombia

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026

Estados Unidos

Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso

Finanzas personales

Innovación energética: empresas adoptan sistemas que disminuyen hasta un 35% su gasto de electricidad