Estafadores usan el nombre de la Terminal de Bogotá para vender tiquetes falsos: así están cayendo los viajeros

La Terminal de Transporte de Bogotá lanzó una advertencia urgente después de detectar que su nombre y su identidad institucional están siendo utilizados por estafadores para engañar a pasajeros en plena temporada decembrina.

Los delincuentes están creando perfiles que aparentan ser oficiales para vender tiquetes falsos y ofrecer supuestos servicios que la entidad no presta, afectando a viajeros que llegan confiados a las instalaciones y terminan descubriendo que fueron víctimas de fraude.

Alertan por venta de tiquetes falsos: se hacen pasar por la Terminal de Transportes de Bogotá

De acuerdo con la entidad, los estafadores están utilizando buscadores como Google para posicionar páginas que simulan ser canales oficiales.

Una de las más visibles es un perfil que aparece como “Terminal de Transporte del Norte”, el cual redirecciona directamente a un número de WhatsApp que no pertenece a la Terminal.

A través de esta línea, los delincuentes prometen descuentos en tiquetes, cupos con empresas adscritas e incluso anuncian la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, un servicio que la Terminal no ofrece.

Los pagos se solicitan mediante Nequi, Daviplata, Bre-B, códigos QR y hasta por “llamada asistida”.

Luego, al llegar a alguna de las sedes con el comprobante enviado por estos falsos perfiles, el pasajero se entera de que todo era una estafa.

¿Qué medidas están tomando por la venta de falsos tiquetes?

Para hacerle frente a esta modalidad delictiva, la Terminal ha intensificado sus acciones de control.

En lo corrido del 2025 se han ejecutado 180 controles operativos, 13 megatomas interinstitucionales y 2.338 verificaciones de identidad alrededor de las instalaciones.

Estos procedimientos han logrado una reducción del 24,2% en los casos de hurto frente al año anterior. Además, la percepción de seguridad dentro de las sedes se mantiene por encima del 90%.

A su vez, la Dirección de Recursos Tecnológicos de la Terminal está informando cada caso al Equipo Nacional de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT).

Y la Superintendencia de Industria y Comercio también fue notificada sobre la suplantación para continuar con el seguimiento correspondiente.

Finalmente, la Terminal insistió finalmente en que los viajeros deben adquirir tiquetes electrónicos únicamente por su sitio web oficial y a través de sus perfiles verificados en Google y redes sociales.