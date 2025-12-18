CANAL RCN
Economía

¿Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 18 de diciembre de 2025? Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
02:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia amaneció este 18 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.866,77 pesos.

Esa tarifa indicó que, respecto al día anterior (17 de diciembre de 2025), hubo un incremento de 19.67 pesos.

El dólar subió este 18 de diciembre y alcanzó un nivel que no se veía hace días en Colombia
RELACIONADO

El dólar subió este 18 de diciembre y alcanzó un nivel que no se veía hace días en Colombia

Sin embargo, el dólar siguió en constante movimiento hasta la 1:00 de la tarde y, finalmente, después de varios días, cerró con tendencia a la baja.

¿Qué tanto disminuyó el precio del dólar en Colombia respecto a la Tasa Representativa del Mercado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 18 de diciembre de 2025

El dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, tuvo una última tasa de 3.858,00 pesos en la tarde de este 18 de diciembre de 2025.

Por lo tanto, haciendo el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado, la deducción fue de 8.77 pesos.

En medio de ese panorama, el Banco de la República también reveló que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.874,340 pesos y que se alcanzaron a mover 1.556,801 millones de dólares a lo largo de la jornada.

Teniendo en cuenta esos factores, las tarifas que se han detectado en las casas de cambio para la compra y venta de dólares son las siguientes:

  • Bogotá: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.870 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.850 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.980 para que los vendan.
  • Medellín: 3.690 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.830 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: los datos más importantes que dejó la Tasa Representativa del Mercado hoy 18 de diciembre de 2025

La Tasa Representativa del Mercado, respecto al jueves de la semana pasada (11 de diciembre de 2025), tuvo un incremento de 12.49 pesos.

¡Significativo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de diciembre de 2025! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Significativo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Además, haciendo el balance con el mismo día, pero de hace un mes (18 de noviembre de 2025), el alza exacta fue de 102 pesos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 18 de diciembre de 2025

Finanzas personales

Los riesgos que enfrentan las empresas por fallas de conectividad

Adultos mayores

Pensionados reiteran sus reclamos en la Mesa de Concertación del salario mínimo 2026

Otras Noticias

Bogotá

Asesinan a presunto delincuente en un intento de robo a líder social en El Tunal, sur de Bogotá

Dos presuntos delincuentes fueron baleados por escoltas de un líder social durante el intento de robo de su camioneta de alta gama.

Artistas

Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

Un cantante se electrocutó en pleno concierto en Lima; el momento quedó en video y generó impacto y preocupación en redes sociales.

Argentina

Protesta masiva contra la reforma laboral de Javier Milei en Argentina

Estadio Atanasio Giradot

Hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional: quedó captado en video

Salud mental

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta