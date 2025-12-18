¿Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 18 de diciembre de 2025? Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia amaneció este 18 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.866,77 pesos.

Esa tarifa indicó que, respecto al día anterior (17 de diciembre de 2025), hubo un incremento de 19.67 pesos.

RELACIONADO El dólar subió este 18 de diciembre y alcanzó un nivel que no se veía hace días en Colombia

Sin embargo, el dólar siguió en constante movimiento hasta la 1:00 de la tarde y, finalmente, después de varios días, cerró con tendencia a la baja.

¿Qué tanto disminuyó el precio del dólar en Colombia respecto a la Tasa Representativa del Mercado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 18 de diciembre de 2025

El dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, tuvo una última tasa de 3.858,00 pesos en la tarde de este 18 de diciembre de 2025.

Por lo tanto, haciendo el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado, la deducción fue de 8.77 pesos.

En medio de ese panorama, el Banco de la República también reveló que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.874,340 pesos y que se alcanzaron a mover 1.556,801 millones de dólares a lo largo de la jornada.

Teniendo en cuenta esos factores, las tarifas que se han detectado en las casas de cambio para la compra y venta de dólares son las siguientes:

Bogotá: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.870 pesos para que los vendan.

Cali: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.850 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.980 para que los vendan.

Medellín: 3.690 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.830 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: los datos más importantes que dejó la Tasa Representativa del Mercado hoy 18 de diciembre de 2025

La Tasa Representativa del Mercado, respecto al jueves de la semana pasada (11 de diciembre de 2025), tuvo un incremento de 12.49 pesos.

Además, haciendo el balance con el mismo día, pero de hace un mes (18 de noviembre de 2025), el alza exacta fue de 102 pesos.