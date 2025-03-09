Bogotá advierte a más de un millón de morosos por impuestos atrasados: podrían embargarlo

La Secretaría de Hacienda de Bogotá encendió las alarmas por el alto nivel de mora en el pago del impuesto predial y vehicular de este año.

Según cifras oficiales, 1.062.398 contribuyentes no cumplieron con la obligación en los plazos fijados, lo que representa una deuda acumulada que supera los 1,2 billones de pesos.

Los vencimientos estaban programados para el 11 y 25 de julio de 2025, pero casi dos meses después, miles de ciudadanos continúan sin ponerse al día, afectando directamente las finanzas de la capital.

Distrito inicia notificaciones a deudores

La Secretaría de Hacienda confirmó que ya comenzó el envío de notificaciones a los más de 1 millón de contribuyentes en mora.

A través de su página web, la entidad recordó que el incumplimiento puede traer consecuencias jurídicas y financieras.

“Si todavía no ha pagado su impuesto predial o de vehículos 2025, lo invitamos a que lo haga y evite que su deuda se incremente por intereses de mora. Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro”, señaló Luis Fernando Granados Rincón, director de Cobro de la Secretaría.

Las localidades con mayor número de morosos son Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy. En cuanto a estratos, el incumplimiento es más alto en el estrato 2, seguido por los estratos 3 y 4.

Opciones para pagar y evitar sanciones

El Distrito habilitó varias alternativas para que los ciudadanos se pongan al día. En el portal www.hacienda.gob.co se pueden descargar los recibos y pagar en línea, o acercarse a cualquier banco autorizado. También hay puntos de atención presencial en Plaza de las Américas, Usaquén y la red CADE.

Para quienes enfrentan dificultades económicas, la Secretaría ofrece acuerdos de pago: el contribuyente cancela inicialmente el 10 % de la deuda y puede diferir el saldo restante en plazos que van desde menos de 12 meses hasta 60 meses (5 años).

El llamado del Distrito es claro: pagar a tiempo evita intereses, sanciones y procesos de embargo, al mismo tiempo que garantiza recursos esenciales para el desarrollo de Bogotá.