CANAL RCN
Economía

Bogotá advierte a más de un millón de morosos por impuestos atrasados: podrían embargarlo

Más de un millón de bogotanos están en mora con el predial y el vehicular; la deuda supera 1,2 billones y el Distrito advierte embargos.

Bogotá advierte a más de un millón de morosos por impuestos atrasados: podrían embargarlo
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Secretaría de Hacienda de Bogotá encendió las alarmas por el alto nivel de mora en el pago del impuesto predial y vehicular de este año.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2026? Esto fue lo que adelantó el ministro de Hacienda
RELACIONADO

¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2026? Esto fue lo que adelantó el ministro de Hacienda

Según cifras oficiales, 1.062.398 contribuyentes no cumplieron con la obligación en los plazos fijados, lo que representa una deuda acumulada que supera los 1,2 billones de pesos.

Los vencimientos estaban programados para el 11 y 25 de julio de 2025, pero casi dos meses después, miles de ciudadanos continúan sin ponerse al día, afectando directamente las finanzas de la capital.

Distrito inicia notificaciones a deudores

La Secretaría de Hacienda confirmó que ya comenzó el envío de notificaciones a los más de 1 millón de contribuyentes en mora.

Bogotanos de estos estratos no tendrían que pagar impuesto predial: hay cambios
RELACIONADO

Bogotanos de estos estratos no tendrían que pagar impuesto predial: hay cambios

A través de su página web, la entidad recordó que el incumplimiento puede traer consecuencias jurídicas y financieras.

“Si todavía no ha pagado su impuesto predial o de vehículos 2025, lo invitamos a que lo haga y evite que su deuda se incremente por intereses de mora. Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro”, señaló Luis Fernando Granados Rincón, director de Cobro de la Secretaría.

Las localidades con mayor número de morosos son Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy. En cuanto a estratos, el incumplimiento es más alto en el estrato 2, seguido por los estratos 3 y 4.

Opciones para pagar y evitar sanciones

El Distrito habilitó varias alternativas para que los ciudadanos se pongan al día. En el portal www.hacienda.gob.co se pueden descargar los recibos y pagar en línea, o acercarse a cualquier banco autorizado. También hay puntos de atención presencial en Plaza de las Américas, Usaquén y la red CADE.

Para quienes enfrentan dificultades económicas, la Secretaría ofrece acuerdos de pago: el contribuyente cancela inicialmente el 10 % de la deuda y puede diferir el saldo restante en plazos que van desde menos de 12 meses hasta 60 meses (5 años).

El llamado del Distrito es claro: pagar a tiempo evita intereses, sanciones y procesos de embargo, al mismo tiempo que garantiza recursos esenciales para el desarrollo de Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 3 de septiembre de 2025: números ganadores

China

Pese a adhesión a la Ruta de la Seda, exportaciones a China cayeron 57% y subieron 9% a Estados Unidos

Otras Noticias

Venezuela

Corte Constitucional ratifica el acuerdo de inversiones entre Venezuela y Colombia

El acuerdo aprobado actúa como un mecanismo de protección recíproca para las inversiones.

Viral

Cardi B lanza bolígrafo a un paparazzi mientras salía de un juicio millonario en su contra

La cantante norteamericana no logró contener su descontento y lanzó el artefacto en contra del hombre.

Millonarios

La razón por la que Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte en el clásico capitalino

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia