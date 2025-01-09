Bogotanos de estos estratos no tendrían que pagar impuesto predial: hay cambios

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, ha radicado ante el Concejo Distrital un proyecto de acuerdo que busca reformar de manera significativa el Estatuto Tributario de la ciudad.

La iniciativa, denominada "Acuerdo para la Equidad y la Inversión", propone una serie de alivios y exenciones fiscales, con un enfoque particular en el impuesto predial, que podrían beneficiar a miles de hogares y empresas.

Según el borrador de la propuesta, una de las medidas más notables es la exención total del pago del predial para ciertos grupos de ciudadanos, bajo criterios que van más allá del simple estrato socioeconómico.

¿Quiénes estarían exentos de pagar impuesto predial?

El proyecto de acuerdo, que se tiene estimado para entrar en vigor a partir de 2026, busca dinamizar la economía local y fomentar la inversión, con una meta de movilizar más de $77 billones de pesos en inversión directa durante la próxima década y generar más de 200 mil empleos.

Para lograrlo, la administración distrital ha propuesto un paquete de incentivos que incluye una reducción en el impuesto predial para el 55% de los hogares de estratos 1, 2 y 3, así como una disminución en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el 68% de las empresas. Todo esto, siempre que su base gravable no supere los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Sin embargo, el punto que ha acaparado la atención de la opinión pública es la ampliación de las categorías de predios que estarían totalmente exentos del pago del impuesto predial.

Tradicionalmente, la exoneración ha estado reservada para entidades gubernamentales, predios de uso público, instituciones de la iglesia, y aquellos afectados por desastres naturales o actos de terrorismo.

El nuevo proyecto de acuerdo propone sumar a esta lista a los hogares de los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea inferior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), una medida que busca aliviar la carga económica de las familias más vulnerables.

Además, el proyecto contempla beneficios tributarios para los propietarios que inviertan en la sostenibilidad ambiental de sus inmuebles. Bajo el programa "Bogotá Construcción Sostenible", los ciudadanos que acrediten la implementación de estándares de eficiencia energética, uso de energías renovables o gestión sostenible del agua en sus predios podrían acceder a descuentos o incluso a la exención total del impuesto.

Esta medida, de ser aprobada, marcaría un precedente en la política fiscal de la capital, vinculando la responsabilidad ambiental con los beneficios tributarios.

Se espera que este incentivo motive a un número considerable de propietarios a adoptar prácticas más amigables con el medio ambiente, contribuyendo a los objetivos climáticos de la ciudad.