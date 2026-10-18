Motos en Bogotá: fechas y novedades de Expo 2 Ruedas 2026

El apasionante universo de las motocicletas volverá a rugir en Bogotá con la llegada de la tercera edición de Expo2Ruedas, que se llevará a del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en Corferias.

Bajo el lema “Vive el poder en dos ruedas”, el evento reunirá durante cuatro días a los amantes de las motos, marcas líderes, distribuidores y expertos de la industria para exhibir los últimos modelos, lanzamientos en movilidad eléctrica, accesorios, repuestos, indumentaria y servicios especializados.

La experiencia está diseñada para que los asistentes no solo conozcan las novedades del mercado de las dos ruedas, sino que también puedan vivirlas de primera mano.

Industria en crecimiento: motos en Colombia

La realización de esta nueva edición llega respaldada por los impresionantes resultados del año 2025, un periodo que dejó cifras récord para el sector. En esa ocasión, más de 59.000 entusiastas recorrieron el recinto ferial, se comercializaron más de 3.600 motocicletas y la agenda superó las 120 actividades entre conferencias, espectáculos culturales y eventos deportivos. Este crecimiento también se reflejó en la infraestructura, expandiendo la muestra de dos a cinco pabellones en su última edición.

Guillermo Pajón, socio director de Expo2Ruedas, señala que la feria nació para demostrar que el mundo de las motocicletas va mucho más allá de un simple medio de transporte. Hoy en día, el mercado incorpora tecnologías de vanguardia, movilidad eléctrica, equipamiento de seguridad y nuevas alternativas que responden a las necesidades de una comunidad de motociclistas cada vez más diversa.

Fechas, horarios y boletería para los amantes de las motos

El evento abrirá sus puertas al público de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que las taquillas funcionarán de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. La entrada general tiene un valor de $38.000, y los asistentes más entusiastas podrán adquirir un multibono especial para los cuatro días por $132.000 (disponible únicamente en taquilla física).

Como parte de la iniciativa para disfrutar en familia, los menores de 12 años y los mayores de 70 años tendrán ingreso gratuito. Las entradas también se podrán adquirir de forma digital a través de la página oficial de la feria.