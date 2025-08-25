CANAL RCN
Economía

Multas a motos con calcomanías en Colombia: cuándo aplica y precio de la infracción

En Colombia, las motos con calcomanías pueden recibir multas de más de $320.000 si los adhesivos alteran el color original o afectan la visibilidad.

Motos calcomanía
Foto: archivo Noticias RCN y Freepik

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
12:08 p. m.
Las calcomanías en motos son un detalle estético común entre los motociclistas, pero lo que muchos no saben es que pueden convertirse en motivo de sanción.

En Colombia, según la Ley 769 de 2002, los adhesivos que alteren la visibilidad o el color registrado en la licencia de tránsito pueden generar comparendos de $321.839 (en 2025) y hasta la inmovilización del vehículo.

¿Qué dice la normativa sobre las calcomanías en motos?

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece que es infracción “conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad”.

Esto se clasifica como la infracción B11, que además de la multa puede derivar en la retención de la moto.

Otro punto clave está en las calcomanías que se colocan en el tanque de la motocicleta. Si estas cubren el color original inscrito en el documento oficial, la falta se considera como infracción B7, es decir, “no informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo”.

¿Cuándo aplica solo el comparendo?

El Ministerio de Transporte aclaró que si el adhesivo se puede retirar en el momento de la inspección, únicamente se impondrá el comparendo sin inmovilizar la moto.

No obstante, si la calcomanía es permanente y altera los colores predominantes, la autoridad está facultada para sancionar e inmovilizar.

Así las cosas, las calcomanías no están prohibidas en Colombia, pero sí deben cumplir con la condición de no ocultar el color original del vehículo ni obstaculizar la visibilidad.

La recomendación de las autoridades es evitar pegarlas en el tanque o en los vidrios para no tener problemas en un control de tránsito.

