Industria de motos en Colombia cerró 2025 al alza y proyecta un 2026 estable

El sector de las motocicletas en Colombia cerró 2025 con un balance positivo y encara 2026 con expectativas de estabilidad en sus niveles de actividad.

Lejos de ser una moda pasajera, la moto se ha consolidado como uno de los principales motores de movilidad, empleo e inclusión social del país, especialmente en los hogares de menores ingresos.

Durante 2025 se registraron cerca de 1,1 millones de motocicletas nuevas y, para 2026, la proyección del sector apunta a un comportamiento similar.

De mantenerse esta tendencia, el parque automotor superaría los 14 millones de motocicletas registradas en el RUNT, una cifra que refleja no solo crecimiento comercial, sino una transformación estructural en la forma como millones de colombianos se movilizan y trabajan.

La motocicleta como motor de empleo y movilidad social

Hoy la motocicleta es mucho más que un medio de transporte. Más de una tercera parte de los motociclistas, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, usan su moto exclusivamente como herramienta de generación de ingresos en actividades productivas, comercio, mensajería, domicilios y servicios.

Se estima que más de 2,6 millones de familias dependen directamente de la economía de la motocicleta.

Este impacto social se refleja en los hogares colombianos: mientras en 2010 solo el 18,2 % contaba con una motocicleta, en 2024 la cifra llegó al 30,8 %, es decir, casi uno de cada tres hogares.

Un estudio de la Universidad de los Andes señala que muchas personas prefieren la motocicleta por su agilidad y flexibilidad, especialmente en zonas con baja conectividad o en periferias urbanas, donde facilita llegar a tiempo al trabajo y cumplir múltiples recorridos diarios.

Además, encuestas como 'Bogotá Cómo Vamos' y 'Medellín Cómo Vamos' revelan que el 88 % de los ciudadanos se siente satisfecho con la motocicleta como medio de transporte, ubicándola como el mejor evaluado en percepción ciudadana.

Seguridad vial y una industria más madura

El crecimiento del parque de motocicletas ha venido acompañado de avances importantes en seguridad. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aunque circulan más motos cada año, proporcionalmente se registran menos incidentes viales por vehículo.

Esto se explica, en parte, porque el 100 % de las motocicletas ensambladas en Colombia incorporan estándares internacionales como frenos ABS o CBS, llantas certificadas y sistemas de iluminación permanente.

Aun así, el reto sigue siendo grande. La siniestralidad de motociclistas representa cerca del 60 % del total, por lo que la industria reforzará en 2026 su inversión en educación y prevención hasta los 300 mil dólares, un 10 % más que en 2025.

“La motocicleta que actualmente se ensambla en Colombia es un vehículo más seguro. El crecimiento del mercado nos compromete aún más a seguir invirtiendo en innovación y educación vial”, afirmó Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

En 2026, Colombia seguirá moviéndose en dos ruedas, con una industria más consciente de su papel en el desarrollo económico, la inclusión social y la protección de la vida.