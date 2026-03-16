Ministerio de Transporte confirma qué motos no deberán hacer tecnomecánica en 2026

Las motocicletas siguen consolidándose como uno de los medios de transporte más utilizados en Colombia.

Su bajo consumo de combustible, la facilidad para movilizarse en medio del tráfico y su costo relativamente accesible hacen que millones de ciudadanos opten por este vehículo para desplazarse diariamente o incluso como herramienta de trabajo.

En ese contexto, el Gobierno Nacional introdujo cambios importantes en las normas de tránsito relacionadas con la revisión técnico-mecánica. La medida quedó establecida en la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y modifica algunos aspectos del Código Nacional de Tránsito.

Según explicó el Ministerio de Transporte, la normativa busca facilitar los trámites y reducir los costos para quienes compran motocicletas nuevas, especialmente durante los primeros años de uso del vehículo.

Motos no tendrán que hacer revisión tecnomecánica en 2026

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2294 de 2023, las motocicletas nuevas no deberán realizar la revisión técnico-mecánica durante los primeros dos años después de su matrícula. Solo cuando cumplan ese tiempo deberán presentar la inspección por primera vez.

Esto significa que en 2026 estarán exentas del trámite las siguientes motos:

Motos matriculadas durante 2025. Motos matriculadas en 2024 que aún no hayan cumplido dos años desde su registro.

Así las cosas, los propietarios de estos vehículos no tendrán que realizar la tecnomecánica durante 2026. Por ejemplo, si una motocicleta fue registrada en 2024, deberá realizar su primera revisión en 2026 cuando complete dos años. En cambio, si fue matriculada en 2025, la obligación llegará hasta 2027.

La razón del cambio en la revisión tecnomecánica de motos

El Ministerio de Transporte señaló que la nueva regulación busca “reducir la carga administrativa y económica para los motociclistas”, especialmente para quienes utilizan este vehículo como herramienta de trabajo.

Además, la entidad considera que las motocicletas nuevas cuentan con mejores estándares de fabricación y tecnología, por lo que en sus primeros años de uso es poco probable que presenten fallas mecánicas que representen riesgos en la vía.

La norma también establece que este beneficio aplica para todas las motos nuevas, sin importar su cilindraje. De esta manera, cualquier motocicleta recién matriculada tendrá un periodo de dos años sin la obligación de presentar la revisión técnico-mecánica.