Mujeres en Colombia dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado o tareas del hogar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló en las últimas horas los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut), con datos obtenidos entre octubre del 2024 y marzo del 2025.

Gracias a la articulación con el Ministerio de Igualdad y Equidad, por primera vez en la ENUT pudieron incluirse de manera desagregadas las regiones de la Orinoquía y Amazonía, en donde la brecha de genero parece ser más grande con respecto al número de horas que hombres y mujeres dedican al trabajo no remunerado, como tareas domesticas y de cuidado en el hogar.

De acuerdo con el informe preliminar del Dane, “A nivel nacional, el 90,0% de las mujeres y el 65,5% de los hombres realizaron este tipo de labores. En promedio, las mujeres dedicaron 7 horas y 35 minutos diarios al trabajo no remunerado, frente a 3 horas y 12 minutos de los hombres. En las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, las mujeres registraron los mayores tiempos promedio diarios, con 9 horas y 47 minutos y 9 horas y 7 minutos, respectivamente”.

¿En qué gastan su tiempo en el hogar hombres y mujeres?

Aunque en cada indicador el tiempo utilizado por las mujeres para las actividades no remuneradas es mayor que el de los hombres, suelen dedicarse a distintas actividades. Según el Dane:

“La actividad con mayor participación femenina fue el suministro de alimentos, con el 78,7%, mientras que la de los hombres fue del 34,9%. Le siguieron la limpieza y mantenimiento (70,0% de mujeres y 39,9% de hombres) y el mantenimiento de vestuario (37,8% de mujeres y 11,0% de hombres). En las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, las mujeres registraron una mayor participación en estas tareas frente al promedio nacional, especialmente en el mantenimiento de vestuario, con 57,3% y 46,6%, respectivamente”.

En promedio, las mujeres emplean el doble del tiempo, o más, para actividades no remuneradas. Pero atrás quedaron los días en que las mujeres se dedicaban, únicamente, a las actividades del hogar, pese a las brechas de género en los espacios de trabajo: “Los hombres emplearon 9 horas y 9 minutos, mientras que las mujeres dedicaron 7 horas y 44 minutos”

Por último el Departamento Nacional de Estadísticas reveló que “en las actividades de cuidado y apoyo a personas del hogar, se observó que el 16,4% de las mujeres y el 3,6% de los hombres dedicaron tiempo al cuidado físico de integrantes del hogar, mientras que el 12,8% de las mujeres y el 8,1% de los hombres participaron en el cuidado de menores de cinco años”.