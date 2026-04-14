Clases en Bogotá se desarrollarán con normalidad durante el paro de maestros del miércoles 15 de abril

Pese al paro nacional de 24 horas, que la junta nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció para el miércoles, 15 de abril, desde las 9:00 a. m., la Secretaría de Educación de Bogotá informó que en los colegios oficiales de la ciudad se desarrollarán las clases con total normalidad.

Para asegurar la continuidad del calendario escolar, la cartera distrital emitió una serie de directivas para la reposición del tiempo académico, en casos en los que se registren afectaciones durante la jornada.

“En este sentido”, se lee en un comunicado de la Secretaría, “cada rector o rectora organizará la jornada escolar de acuerdo con las condiciones institucionales, asegurando la continuidad del servicio educativo, e informará oportunamente a las familias. La no reposición del tiempo dará lugar a las acciones administrativas correspondientes, conforme a la normatividad vigente”.

Protesta sí, pero priorizando el derecho a la educación:

La cartera distrital de Educación dijo entender los problemas de salud del magisterio y respetar el derecho a la protesta de los maestros. Sin embargo, les pidió que no descuiden sus clases o su compromiso con la educación:

“Se invita a quienes decidan participar en las manifestaciones a hacerlo en contrajornada, priorizando el derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y jóvenes y el respeto por el tiempo escolar”.

¿Por qué irán a paro los maestros en todo el territorio nacional?

La decisión de ir a paro fue adoptada durante la última junta nacional del gremio de maestros, principalmente, por los problemas en la implementación de su nuevo sistema de salud.

En todo el país, los educadores han estado denunciando demoras en la asignación de citas y el agendamiento de procedimientos; lo que representa un retroceso en sus tratamientos. Además, reclaman que el Gobierno ha incumplido acuerdos previos y siguen presentándose demoras en la expedición de los decretos salariales del 2026.