CANAL RCN
Economía

Vecinos en Colombia afrontarían grave problema por ser ruidosos: esta es la dura multa

Conozca la drástica sanción que tendrían aquellos que irrumpan a sus vecinos con fuerte ruido.

Vecinos ruidosos
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
10:37 a. m.
El problema del ruido en residencias urbanas, que durante años ha sido la principal causa de disputas y conflictos de convivencia en el país, ha pasado de ser una simple molestia a una infracción con severas consecuencias económicas. Una reciente y robusta normativa, concretamente la Ley 2450 de 2025, ha entrado en vigor para poner un ‘tatequieto’ definitivo a los altos volúmenes, facultando a las autoridades para imponer multas que, en sus topes más altos para reincidentes, podrían rozar los $22 millones de pesos colombianos para personas naturales.

La Ley, conocida popularmente como la "Ley contra el Ruido", establece un marco legal claro que tipifica el ruido excesivo como una forma de contaminación acústica y ambiental, elevando el asunto a una preocupación de salud pública.

Este cambio de enfoque dota a la Policía Nacional y a las Secretarías de Ambiente de herramientas mucho más contundentes para actuar, permitiendo incluso la intervención directa en los inmuebles para desactivar las fuentes sonoras y aplicar los comparendos correspondientes.

Graves consecuencias para los 'vecinos ruidosos'

El grueso de la preocupación ciudadana se centra en la escala de las nuevas sanciones. Si bien las multas más severas suelen aplicarse a establecimientos comerciales o a grandes eventos que exceden los límites de decibeles, la ley también contempla castigos significativos para los comportamientos individuales o vecinales que perturban la tranquilidad.

Las multas económicas se han clasificado en varias categorías según la gravedad y la reincidencia, tomando como referencia el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) o el Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV) del momento de la infracción. Aunque los valores exactos pueden variar con la actualización anual del SMMLV, el escalafón de sanciones para personas naturales o copropietarios ruidosos contempla multas que, según la Ley 2450 de 2025, van desde los $2.8 millones hasta los 22 millones de pesos.

Por ejemplo, una sanción de Tipo 4, que castiga los comportamientos más graves o reiterados de contaminación acústica que afectan la convivencia, puede llegar a imponer el equivalente a 16 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), una cifra considerable que busca disuadir a los infractores.

¿En qué momento intervienen las autoridades?

La Ley 2450 de 2025 busca eliminar la arbitrariedad en la aplicación de las sanciones. El procedimiento para la intervención policial y la imposición de multas debe sustentarse en mediciones objetivas realizadas con sonómetros certificados.

La ciudadanía que se sienta afectada por el ruido excesivo de sus vecinos cuenta con canales formales de denuncia, siendo la Línea 123 de la Policía Nacional y las Inspecciones de Policía los puntos clave para iniciar el proceso.

Una vez comprobada la infracción a través de la medición técnica, la autoridad policial está facultada para exigir la remoción o desactivación de la fuente de ruido (por ejemplo, un equipo de sonido) y, posteriormente, imponer las sanciones económicas. La renuencia del infractor a cesar el ruido no solo agrava la situación, sino que puede derivar en un proceso que excede la multa.

