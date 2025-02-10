CANAL RCN
Confirman nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá: estos serían los puntos donde se instalarán

Desde la Secretaría de Movilidad dieron a conocer las avenidas que contarán con las cámaras.

Fotos: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
08:19 a. m.
La imposición de cámaras de fotomultas en Bogotá ha sido un tema que ha generado mucha controversia en los conductores y las autoridades de movilidad.

La polémica gira en torno a la tensión entre la seguridad vial y las acusaciones de que su verdadero objetivo es el recaudo de dinero, además de cuestionamientos sobre su legalidad, validez y la identificación del infractor.

Desde la Secretaría de Movilidad se sostiene que las cámaras, conocidas como "salvavidas", se ubican en puntos con alta siniestralidad para reducir la accidentalidad.

Con el objetivo de ello, desde la entidad han informado que se instalarán nuevas cámaras en varias vías de alto flujo de la ciudad.

Estos serían los puntos donde se instalarán las nuevas cámaras

La fecha exacta con la que empezarán a regir estas cámaras no se ha dado a conocer, sin embargo, desde la Secretaría de Movilidad se ha advertido que todo se tiene estimado para finales de este año.

"Hemos evitado cerca de 51 fatalidades en puntos críticos de la ciudad que históricamente concentraron una cuarta parte de las muertes por siniestros en Bogotá", señalaron desde la entidad.

Por otro lado, uno de los concejales expertos en temas de movilidad, como Julián Forero 'Fuchi', dio a conocer las principales vías donde estarían ubicadas.

  • Avenida Guayacanes
  • Avenida Ciudad de Cali
  • Avenida Villavicencio
  • Calle 13
  • Calle 26
  • Avenida 68
  • Calle 72
  • Avenida Boyacá

Los nuevos dispositivos viales tendrán el poder de detectar el exceso de velocidad, infracciones como el cruce de semáforos en rojo, circulación en contravía, restricciones de movilidad por horarios o zonas y otras.

Hay que reiterar que los límites en la ciudad ya rigen en varias vías. Algunos cuentan con límites de 30 kilómetros por hora, mientras que otros suben hasta 50 KM.

