Dueños de mascotas en conjuntos residenciales deberán realizar requisito clave: la norma es clara

Aunque para muchos es desconocido, existen varias normas con las que se debe cumplir dentro de un conjunto residencial, en caso de tener una mascota. Generalmente, son varios los residentes que no tienen claro los reglamentos que se deben cumplir y terminan cayendo en duras multas.

El Decreto 768 del 7 de julio de 2025 regula aspectos del proceso único de policía y de la propiedad horizontal, incluyendo la gestión de conflictos en conjuntos residenciales y la protección de la privacidad en las habitaciones.

Uno de los aspectos claves a tener en cuenta es que se cuenten con una copia del reglamento de propiedad horizontal y con un censo actualizado de los animales de compañía de los residentes, todo esto para evitar conflictos a futuro.

Bajo este panorama, la normativa advierte que se debe contar con información precisa sobre los animales que residen en los conjuntos para las autoridades. Lo anterior permitirá realizar verificaciones cuando lo consideren necesario y en caso de que se vean involucradas las mascotas, las autoridades puedan accionar.

Otras normas con las que tienen que cumplir los dueños de mascotas

En conjunto residencial, las normas principales a cumplir con una mascota incluyen usar correa y bozal en áreas comunes, recoger los excrementos de forma inmediata, controlar el ruido y no inducir agresiones. También se debe respetar las zonas compartidas, el uso de ascensores (en caso de haber) y asegurarse de tener al día su carnet de vacunas.

En cuantos a los residentes en general, estos deben reconocer que los animales tienen derecho a disfrutar de las áreas comunes, siempre y cuando se respeten las normas de convivencia y seguridad.

Además, se debe tener en cuenta que no a todas las personas les gustan los animales, y esto debe ser respetado.