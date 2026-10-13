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Estos son los municipios más envejecidos de Colombia: Boyacá lidera el listado

¿Dónde vive la población más longeva de Colombia? Estos son los municipios que encabezan la lista.

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Foto: diseñada por ChatGPT

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
01:03 p. m.
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Colombia atraviesa una transformación demográfica marcada por el envejecimiento de su población. Este fenómeno se refleja especialmente en algunos municipios donde las personas mayores de 60 años representan más de una tercera parte de los habitantes.

Un análisis publicado por el diario económico La República, con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), identificó los 50 municipios del país con mayor proporción de adultos mayores respecto a su población total.

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El primer lugar lo ocupa Guayatá, en Boyacá, donde el 37,4 % de los habitantes tiene 60 años o más. Le siguen Pachavita, con 37,3 %, y Somondoco, con 36,9 %, también ubicados en ese departamento.

El listado evidencia una concentración de municipios envejecidos en Boyacá y Cundinamarca, especialmente en territorios rurales donde la disminución de los nacimientos y la salida de población joven influyen en la composición demográfica.

¿Cuáles son los 10 municipios con más adultos mayores en Colombia?

Estos son los municipios que ocupan los primeros diez lugares del listado publicado por La República, de acuerdo con la proporción de habitantes de 60 años o más:

  • Guayatá, Boyacá: 37,4 %.
  • Pachavita, Boyacá: 37,3 %.
  • Somondoco, Boyacá: 36,9 %.
  • Almeida, Boyacá: 35,7 %.
  • Tibirita, Cundinamarca: 34,7 %.
  • Bituima, Cundinamarca: 34,4 %.
  • Manta, Cundinamarca: 34,0 %.
  • Tenza, Boyacá: 32,3 %.
  • Sutatenza, Boyacá: 32,2 %.
  • Chinavita, Boyacá: 32,1 %.
Los municipios con personas más viejas en Colombia
Gráfico: La República

Los porcentajes corresponden a la participación de las personas mayores de 60 años dentro de la población total de cada municipio.

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Siete de los diez municipios están ubicados en Boyacá y tres en Cundinamarca. En el listado completo de 50 territorios, los primeros 34 corresponden a municipios de estos dos departamentos, de acuerdo con el análisis citado.

¿Por qué está envejeciendo más la población de estos municipios?

El envejecimiento de la población responde a varios factores, entre ellos la reducción de la fecundidad, el aumento de la supervivencia y los movimientos migratorios.

La investigadora en demografía Ángela Vega explicó a La República que Boyacá lleva varias décadas experimentando un proceso de envejecimiento. Según sus datos, las personas de 60 años o más representaban cerca del 13 % de la población del departamento en 2005; para 2026, la proporción se acercaba al 19 %.

A este proceso se suma la salida de jóvenes hacia otras ciudades en busca de oportunidades educativas y laborales. Cuando disminuye la población joven y nacen menos niños, las personas mayores adquieren un peso relativo más alto dentro del total de habitantes.

El resultado puede generar retos para las economías locales, el relevo generacional en las actividades productivas, la disponibilidad de trabajadores y la sostenibilidad de servicios como la educación y la atención en salud.

¿Cuántas personas mayores de 60 años hay en Colombia?

Según las cifras citadas por La República, Colombia registraba 8,14 millones de personas mayores de 60 años a julio de 2026. Las proyecciones demográficas apuntan a que este grupo alcanzaría 11,48 millones en 2041, un aumento del 40,9 % frente a la cifra de 2026.

El crecimiento tendría consecuencias en la organización de los sistemas de salud y cuidado, el mercado laboral, las pensiones y las políticas públicas dirigidas a la población mayor.

El envejecimiento no significa necesariamente que un municipio vaya a desaparecer. Sin embargo, cuando se combina con una reducción sostenida de habitantes, menos nacimientos y migración juvenil, puede dificultar el mantenimiento de las actividades económicas y de algunos servicios locales.

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Por eso, el reto para los municipios con mayor proporción de adultos mayores consiste en garantizar condiciones de vida adecuadas para esta población y, al mismo tiempo, generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida en sus territorios.

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