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Procuraduría abre indagación por los viajes de Verónica Alcocer cuando fue primera dama

La indagación se centrará en los viajes que realizó Alcocer entre 2023 y 2026, tiempo en el que fue la primera dama.

Foto: Verónica Alcocer.
Foto: Verónica Alcocer.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 13 de 2026
12:14 p. m.
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La Procuraduría abrió indagación para determinar los detalles de los viajes realizados por Verónica Alcocer durante su periodo como primera dama.

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Esto, luego de la explosiva entrevista que le concedió Eva Ferrer a la Revista Semana en la que destapó presuntas irregularidades. La española reveló que la exprimera dama presuntamente habría vuelto de Venezuela con altas sumas de dinero y habría hecho parte de una red dedicada al tráfico de drogas.

Eva Ferrer prendió el ventilador contra Alcocer

Ferrer, quien tuvo el cargo de consejera presidencial para la Reconciliación, mencionó a Manuel Grau, Mario Fernández Alcocer (primo de la exprimera dama) y Agmeth Escaf.

Con respecto a los viajes de Alcocer, esto dijo sobre uno del 31 de enero de 2023: “Ahí hay un movimiento de dineros (…) Me dice (Grau) que de ese viaje (de Venezuela) se traen 2.5 millones de dólares (…) Los trae Verónica”.

Inclusive, expuso que la exprimera dama y Escaf habrían tenido conflictos por asuntos relacionados con el dinero.

La lupa sobre los viajes de Alcocer entre 2023 y 2026

Aparte de los dólares, Ferrer destapó que Alcocer presuntamente estuvo relacionada con el transporte de sustancias. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, expuso.

Todos los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata (exdirectora de ProColombia) y eran súper confidenciales. Desde que yo salí, más”

.

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Estos señalamientos llegaron a la Procuraduría y la entidad inició indagación previa contra quienes eran funcionarios del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y la Fuerza Aeroespacial (FAC).

Los viajes a los que les ponen la lupa son los de Alcocer en su calidad de primera dama que se hayan efectuado entre 2023 y 2026: “Se establecerá las personas que viajaron, el protocolo seguido para determinar los acompañantes, los funcionarios encargados de definir el itinerario y la agenda a seguir”.

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