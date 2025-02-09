CANAL RCN
Economía

Ley en Colombia le pone freno a quienes tienen negocio en conjuntos residenciales: esto dice

Esto dice la ley sobre las personas que tienen buscan generar ingresos con negocios en sus apartamentos.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
08:16 a. m.
Vivir en un conjunto residencial se ha convertido en una de las opciones más viables para los colombianos durante el último tiempo. No obstante, el residir en ello, implica para los ciudadanos cumplir con una serie de normas y reglas que están protegidas bajo la ley colombiana.

Una de las prácticas más comunes y que muchos pasan por alto sus posibles sanciones, es el hecho de montar un negocio propio en su apartamento, todo esto con el objetivo de generar ingresos sin pagar cierto tipo de arrendamiento por un local.

Para el desconocimiento de estas personas, existe una ley en Colombia que prohíbe estas prácticas en zona de propiedad horizontal, lo que podría generar duras multas y sanciones.

Esta es la ley que pone freno a quienes tienen negocio dentro de un conjunto

El artículo 18 de la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, establece las obligaciones de los propietarios de bienes privados.

Sus responsabilidades incluyen: usar la unidad privada de acuerdo con su destinación y el reglamento, abstenerse de causar daños o molestias a otros copropietarios, ejecutar reparaciones en sus bienes privados para evitar perjuicios a la propiedad común, y en el caso de la unidad del último piso, no construir nuevos niveles sin autorización de la asamblea.

En caso de montar un negocio dentro de su apartamento, le podría generar una multa que va desde 70 hasta 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes, todo esto, de acuerdo con la Ley 13800 de 1997.

¿Qué se necesita para tener un negocio dentro de un conjunto residencial?

Si el conjunto tiene uso mixto (residencial y comercial), generalmente se permiten negocios. Se debe revisar el reglamento de propiedad horizontal para confirmar el tipo de actividades permitidas.

Si el conjunto es exclusivamente residencial, es prohibido el negocio. Para abrirlo, es necesario modificar los estatutos de la propiedad, lo cual requiere una aprobación de la Asamblea de Propietarios.

