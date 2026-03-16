Usuarios de Nequi no podrán usar la app en esta fecha de marzo: esto anunció la plataforma

Los usuarios de billeteras digitales en Colombia se han acostumbrado a realizar pagos, transferencias y recargas desde el celular en cuestión de segundos.

Sin embargo, de vez en cuando las plataformas deben realizar mantenimientos tecnológicos que pueden afectar temporalmente el servicio.

Precisamente eso ocurrirá con Nequi, una de las aplicaciones financieras más utilizadas del país, que anunció una actualización en su sistema.

La entidad informó que durante algunas horas sus clientes no podrán acceder a la plataforma ni realizar transacciones mientras se ejecutan mejoras tecnológicas.

La fecha en la que no se podrá usar Nequi en marzo

De acuerdo con el anuncio oficial de la plataforma, el mantenimiento se realizará en la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026.

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Según explicó la compañía, el servicio estará suspendido durante un corto periodo mientras se realizan mejoras en su tecnología.

"El lunes 23 de marzo de 2026, entre las 3:00 a.m. y 5 a.m. estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás entrar a la App o hacer pagos con Nequi", señaló la entidad en su comunicado a los usuarios.

Esto significa que durante esas dos horas no será posible ingresar a la aplicación, enviar dinero, pagar servicios o realizar cualquier tipo de movimiento dentro de la plataforma.

¿Qué hacer si necesita usar Nequi ese día?

Aunque el mantenimiento está programado en horas de la madrugada, la recomendación es que los usuarios tengan en cuenta la interrupción del servicio si planean realizar transacciones en ese horario.

Nequi explicó que este tipo de actualizaciones hacen parte de los procesos normales para fortalecer la seguridad, mejorar el rendimiento de la plataforma y ofrecer una mejor experiencia a los millones de clientes que utilizan la aplicación a diario.

Una vez finalicen los trabajos tecnológicos, la app volverá a funcionar con normalidad y los usuarios podrán ingresar nuevamente para realizar transferencias, pagos o consultas de saldo.

Por eso, si tiene previsto usar Nequi en la madrugada del 23 de marzo, lo más recomendable es realizar sus movimientos antes de las 3:00 a.m. o esperar a que el servicio se restablezca después de las 5:00 a.m.