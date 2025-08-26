Así funciona el crédito de bajo monto en Nequi que desembolsa en minutos y tiene simulador

Nequi sigue ampliando sus servicios financieros para los más de 25 millones de usuarios que tiene en Colombia y en el exterior.

Una de sus apuestas más recientes es el crédito de consumo de bajo monto, una alternativa digital para quienes necesitan dinero de forma rápida y segura, sin trámites presenciales ni papeleos.

Este tipo de préstamo busca apoyar a quienes no cuentan con saldo suficiente para cubrir pagos o transferencias y, al mismo tiempo, se convierte en una opción para empezar a construir historial crediticio o reforzarlo.

¿Cómo funciona el crédito de bajo monto de Nequi?

El producto es de libre destinación, es decir, el usuario puede usar el dinero en lo que considere necesario. Se pueden solicitar desde $100.000 hasta $5.278.000 (equivalentes a 106 UVTs), según el análisis de riesgo que realice la entidad.

El desembolso se hace en minutos directamente en la cuenta Nequi, y el plazo de pago puede variar entre 1 y 60 meses, con una tasa de interés fija durante toda la vida del crédito.

Según la app, esta puede ir desde 1,79% E.M. (23,69% E.A.) hasta 3,78% E.M. (56,15% E.A.), siempre por debajo de la tasa de usura definida anualmente.

Además, los clientes tienen la posibilidad de hacer abonos a capital desde la aplicación o la web, eligiendo si prefieren reducir el plazo o el valor de la cuota.

Requisitos y simulador del préstamo

Para acceder no es necesario presentar codeudores ni avalistas. En su lugar, Nequi utiliza un esquema de garantía respaldado por el Fondo de Garantías (FGA).

Esta fianza tiene un costo adicional, pero Nequi facilita el proceso financiando el pago directamente al FGA en el momento del desembolso.

El usuario debe contar con un seguro de vida obligatorio y cumplir con las políticas de aprobación de la entidad. A través del portal de Nequi es posible usar un simulador de crédito, en el que basta con ingresar el número de teléfono, el monto a solicitar y el tiempo de pago.