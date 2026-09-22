Nequi hace importante cambio para más de 6 millones de cuentas: así funcionará

Nequi completó un cambio tecnológico que impacta la infraestructura detrás de más de seis millones de cuentas vinculadas a su tarjeta débito Visa.

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La compañía culminó la migración a Pismo, plataforma de procesamiento perteneciente a Visa, después de un proceso cuya implementación había sido anunciada desde 2025.

Aunque para los usuarios la tarjeta y sus funciones habituales continúan operando, la transformación ocurre detrás de cada transacción y busca preparar a Nequi para desarrollar nuevos servicios y responder al crecimiento de su operación en Colombia.

¿Cuál es el cambio que hizo Nequi para más de 6 millones de cuentas?

La migración significa que la infraestructura tecnológica que respalda la Tarjeta Nequi-Visa débito ahora funciona sobre Pismo.

Esta plataforma permite procesar operaciones en la nube y brinda herramientas para que las entidades financieras desarrollen nuevas funcionalidades con mayor agilidad.

El cambio involucra más de seis millones de cuentas asociadas a la tarjeta. De ese universo, más de 900.000 usuarios cuentan actualmente con una versión física, mientras que millones de clientes utilizan el producto de manera virtual.

Visa destacó que el proceso representa un avance en la evolución de las transacciones procesadas en la nube y permitirá ampliar la capacidad operativa de Nequi.

José Lozada, vicepresidente de Servicios de Valor Agregado de Visa para la Región Andina, también destacó la importancia que tiene Colombia dentro de la expansión de Pismo y su integración con diferentes servicios financieros.

¿Qué cambia para los usuarios de Nequi?

Por ahora, las compañías no anunciaron modificaciones en la forma cotidiana de utilizar la tarjeta, ni detallaron nuevas funciones específicas que los usuarios recibirán inmediatamente después de la migración.

En términos sencillos, el principal cambio está en la tecnología que opera detrás de las transacciones. La nueva infraestructura busca darle a Nequi mayor capacidad para desarrollar productos, incorporar funcionalidades y soportar el crecimiento de su número de clientes.

Visa también señaló que estas soluciones pueden ampliar las posibilidades para pequeñas y medianas empresas dentro del sistema financiero.

La transformación tecnológica se completa, además, en un año especial para Nequi, que en 2026 cumple 10 años de operación, consolidando una nueva etapa de su infraestructura digital.