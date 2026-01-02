CANAL RCN
Así puede solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026: requisitos y pasos

Así puede solicitar un crédito en Nequi en 2026: pasos desde la app, tipos de préstamo, montos, plazos y recomendaciones para lograr la aprobación.

Nequi regala hasta $25 millones a sus usuarios: requisitos y quiénes pueden participar
Foto: Nequi y edición

Noticias RCN

enero 02 de 2026
04:04 p. m.
Solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026 sigue siendo una de las opciones más ágiles para quienes buscan financiación sin trámites engorrosos ni papeleo.

La plataforma digital mantiene su enfoque en el crédito responsable, diseñado según el perfil de cada usuario y pensado como una herramienta de inclusión financiera, especialmente para quienes no siempre acceden fácilmente a la banca tradicional.

Desde la compañía han reiterado que el crédito seguirá siendo un pilar clave de su estrategia.

“De cara a 2026, el crédito seguirá siendo una apuesta clave para Nequi, como una herramienta para acompañar a más personas en sus proyectos y en su bienestar financiero”, afirmó Andrés Vásquez, CEO de Nequi, en declaraciones a Portafolio.

Así puede solicitar un crédito en Nequi paso a paso en 2026

El proceso para pedir un crédito en Nequi es 100 % digital y se hace directamente desde el celular. Según la plataforma, solo debes entrar a la app, ir a Servicios, luego a Finanzas y seleccionar Créditos.

Allí eliges el monto y el plazo que mejor se ajusten a tus necesidades, aceptas los términos y condiciones y recibes respuesta casi de inmediato, sin papeles ni visitas a una oficina.

Eso sí, la aprobación está sujeta al estudio de crédito y a las políticas internas de la entidad. Una vez aceptas las condiciones, Nequi da respuesta al instante. Si el crédito es aprobado, la app te ofrece el producto que mejor se ajusta a tu perfil.

Tipos de crédito que ofrece Nequi y recomendaciones clave

Para 2026, Nequi cuenta con dos opciones principales de crédito. La primera es el Crédito de Consumo de Bajo Monto, de libre destinación, con montos desde $100.000 hasta $5.278.000, plazos de 1 a 48 meses y tasa de interés fija durante toda la vida del crédito.

Está disponible mediante preaprobados, permite abonos a capital desde la app y puede requerir fianza del Fondo de Garantías S.A. (FGA), además de un seguro de vida obligatorio.

La segunda opción es el Crédito de Libre Inversión, con montos desde $100.000 hasta $10.000.000, también con plazos de hasta 48 meses y tasa fija.

Puede solicitarse directamente en la app o estar preaprobado y, según el perfil de riesgo, puede requerir garantía del FGA o del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

