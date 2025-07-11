CANAL RCN
Así puede recibir pagos desde Estados Unidos en Nequi: lanzaron funcionalidad digital y segura

Nequi lanza “Giros a un Link”, una nueva funcionalidad 100 % digital para recibir plata desde Estados Unidos de forma fácil y rápida.

Foto: Nequi

noviembre 07 de 2025
09:00 p. m.
Cada vez más colombianos reciben plata desde el exterior. Algunos lo hacen porque tienen familiares en otro país que los apoyan económicamente, y otros, porque han encontrado en el mundo digital una forma de generar ingresos con su talento y esfuerzo: vendiendo productos o prestando servicios en otros países; evidencia de esto es que, según el informe “Deel Global Hiring Report 2024” —publicado por la plataforma internacional de contratación Deel Inc, Colombia está en el top cinco de países con más trabajadores contratados de manera remota por empresas extranjeras usualmente ubicadas en Estados Unidos.

En este escenario, Nequi, plataforma financiera digital y línea de negocio de Bancolombia S.A, anuncia el lanzamiento de “Giros a un link”, una nueva funcionalidad 100 % digital, en alianza con Palla, una plataforma de pagos internacionales con la que las personas en EE.UU pueden enviar dinero a sus familiares, trabajadores o clientes en solo unos clics; que estará disponible a partir de noviembre en la aplicación y permitirá a las personas recibir plata desde este país de forma fácil, legal y rápida.

Esta herramienta ofrece una solución ágil tanto para quienes reciben pagos por sus servicios y ventas a nivel internacional, como para aquellos que reciben giros de sus familiares, eliminando filas, papeleos y enredos innecesarios.

“En Nequi entendemos los retos de quienes camellan con el mundo: desde la seguridad de sus ingresos y la organización de sus finanzas hasta la tranquilidad de que la plata que reciban llegue de manera legal y respaldada. Solo en el primer trimestre del año, nuestros usuarios movieron más de 580 mil millones de pesos desde el exterior con nuestros servicios de moneda extranjera.

Con “Giros a un Link”, damos un paso más en ese camino, ofreciendo una experiencia confiable, sin enredos y pensada para el día a día, que permite recibir giros desde tarjetas débito o crédito de Estados Unidos (Visa o MasterCard) a su Tarjeta débito Nequi Visa y manejar la plata desde un mismo lugar, sin depender de procesos complejos ni intermediarios” concluyó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

¿Cómo recibir plata desde Estados Unidos con “Giros a un link”?

  1. Generar un link de pago desde la aplicación de Nequi. Para hacerlo, debes ser mayor de edad, contar con cédula de ciudadanía y tener activa la tarjeta debito Nequi Visa. El proceso es seguro y no tienes que compartir claves, códigos, información de la tarjeta ni hacer pagos de prueba para generar el enlace.
  2. Compartir el enlace generado por WhatsApp o correo con quien te va a enviar la plata desde Estados Unidos. Estos enlaces redirigen a la persona que realizará el envío de la plata a un portal de pagos del aliado de esta funcionalidad, Palla.
  3. La persona en Estados Unidos abre el enlace, paga con su tarjeta débito o crédito Visa o MasterCard emitida por una entidad financiera de Estados Unidos, y la plata llega en minutos directamente al Nequi del destinatario que le envío el enlace.
El monto que te enviaron se verá reflejado de inmediato en el saldo disponible de la Tarjeta débito Nequi Visa. Quien te envía el dinero no necesita tener una cuenta Nequi ni registrarse, solo tiene que ingresar al enlace que le enviaste.

Además de brindar soluciones para que las personas reciban la plata que les llega desde el extranjero sin enredos, Nequi también acompaña a quienes camellan con el mundo con herramientas y recomendaciones prácticas para manejar mejor su plata, organizar sus ingresos y tomar decisiones financieras con más tranquilidad.

