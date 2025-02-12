CANAL RCN
Economía

Cambian los montos que NO embargarán en Nequi, Daviplata y otras: estos son

Desde el mes de octubre, la Superfinanciera actualizó los montos que no pueden embargarle.

Nequi y Daviplata retenciones
Foto: Nequi y Daviplata

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
07:58 p. m.
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha emitido una comunicación reciente que impacta directamente a millones de usuarios de aplicaciones de depósito de bajo monto como Nequi, Daviplata y Dale!, al modificar el límite de los dineros que no pueden ser objeto de embargo.

Esta decisión, que se actualiza anualmente, busca proteger una porción de los ahorros de los ciudadanos ante procesos judiciales o administrativos.

La medida es de gran relevancia dado el crecimiento exponencial que han experimentado estas plataformas digitales, convirtiéndose en el principal medio de manejo de dinero para un amplio segmento de la población, incluyendo jóvenes y personas no bancarizadas que ahora acceden al sistema financiero a través de estos depósitos simplificados.

¿Cuáles son los montos que NO embargarán en Nequi, Daviplata y otras?

La Superfinanciera determinó inembargable el monto de 55,099,308, es decir, un poco más de 55 millones de pesos.

Esto significa que esa cifra está protegida ante potenciales embargos. Es importante resaltar que esto solo aplica a personas naturales, no a personas jurídicas o a empresas.

Es fundamental que los usuarios conozcan esta cifra, ya que cualquier saldo que exceda este límite podrá ser susceptible de embargo por parte de las autoridades competentes, como jueces o entidades administrativas facultadas para ello (Dian, Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras).

La cifra actualizada busca mantener el poder adquisitivo del dinero protegido, en línea con las condiciones económicas del país para el año 2026.

Se recomienda a los usuarios consultar la circular específica de la Superfinanciera para obtener el valor exacto en pesos, que se ajusta a los nuevos salarios mínimos vigentes.

