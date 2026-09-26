¡Ojo! CEFE Chapinero cerrará temporalmente su complejo de natación: estas son las fechas

El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero informó a sus usuarios sobre un cierre temporal de su complejo de natación, una medida que afectará durante varios días la programación habitual de las actividades acuáticas.

La suspensión del servicio se debe, principalmente, a la culminación del proceso de contratación necesario para garantizar la operación del complejo, además de una serie de trabajos de adecuación que se realizarán en las instalaciones.

De acuerdo con la información entregada por el CEFE, durante este periodo se adelantarán las gestiones necesarias para preparar nuevamente los espacios y garantizar que el servicio pueda continuar en condiciones adecuadas.

¿Hasta cuándo estará cerrado el complejo de natación del CEFE de Chapinero?

El complejo de natación permanecerá cerrado hasta el jueves 1 de octubre. En este sentido, los usuarios no podrán acceder a las actividades que habitualmente se desarrollan en el área acuática.

Esto significa que quedarán suspendidas temporalmente:

Las reservas para prácticas libres.

Los cursos de natación.

Las demás actividades acuáticas programadas en el complejo.

Por esta razón, quienes tenían previsto utilizar estos espacios durante los días de cierre deberán tener en cuenta la suspensión temporal del servicio.

¿Cuándo volverán las actividades?

La reapertura del complejo de natación está programada para el viernes 2 de octubre.

A partir de esa fecha se espera que las actividades regresen a su programación habitual y que los usuarios puedan nuevamente realizar reservas para prácticas libres, acceder a los cursos de natación y participar en las diferentes actividades acuáticas.

El CEFE Chapinero señaló que los detalles relacionados con la reapertura serán comunicados oportunamente a través de sus canales oficiales.