¿Dejará de funcionar en 2026? Nequi respondió de manera contundente sobre su futuro

En los últimos días, una creciente ola de incertidumbre se apoderó de los más de 26 millones de usuarios de Nequi en Colombia. Mensajes virales, acompañados de imágenes con logos falsos de la entidad, aseguraban que la billetera digital dejaría de funcionar de manera definitiva el 1 de enero de 2026. Sin embargo, la compañía ha sido enfática: esta información es completamente falsa.

En este mensaje se invitaba a todos los usuarios de esta app a retirar el dinero allí consignado debido a que "la plataforma dejará de estar disponible a partir del 1 de enero de 2026".

La alerta se disparó tras la difusión de una cadena de WhatsApp que instaba a los usuarios a retirar su dinero antes de que finalizara el año, bajo la advertencia de que la plataforma "perdería rastro de los fondos" debido a un presunto cese de operaciones. Ante el caos generado, Nequi utilizó sus canales oficiales para dar un parte de tranquilidad.

Nequi responde a los rumores sobre una posible desaparición

A través de sus redes sociales, la plataforma respondió directamente a las consultas de los clientes con un mensaje claro: "Déjalo pasar, no fuimos nosotr@s. Ten tranquilidad, que no nos iremos a ningún lado para que sigas manejando la plata a tu ritmo".

La compañía explicó que estos ataques de desinformación suelen recrudecerse en épocas de fin de año, buscando generar pánico o capturar datos personales a través de enlaces maliciosos (phishing).

Nequi reiteró que cualquier comunicación sobre el estado de las cuentas o cambios en el servicio solo se realiza a través de su aplicación oficial, su sitio web o correos electrónicos verificados.

Esto es lo que cambiará en Nequi para 2026

Contrario a lo que se piensa de su desaparición, Nequi sí confirmó que habrá cambios importantes para el siguiente año. Entre las modificaciones más trascendentales, la compañía anunció su separación definitiva de Bancolombia.

Tal como lo confirmó el Grupo Cibest (holding al que pertenecen ambas marcas), el segundo semestre de 2026 marcará el inicio de Nequi como una compañía de financiamiento independiente. Tras recibir el aval de la Superintendencia Financiera de Colombia, la plataforma dejará de ser una línea de negocio de Bancolombia para operar con su propio NIT y estructura legal.

Esto es lo que implicaría para los usuarios el cambio: