El mensaje con el que están suplantando a Nequi para robar su dinero

Las billeteras digitales se han convertido en un objetivo primordial para los ciberdelincuentes, quienes perfeccionan constantemente sus métodos de engaño.

Recientemente, miles de usuarios han denunciado a través de las redes sociales una sofisticada y peligrosa modalidad de fraude que apunta directamente a los usuarios de la popular plataforma Nequi.

Se trata de un ataque que explota la saturación y la presión psicológica. Por tal motivo, es crucial estar atento a la nueva estafa de Nequi basada en saturación de notificaciones, una trampa que busca inducir al usuario a cometer un error crítico y autorizar transacciones fraudulentas.

Foto: redes sociales

La técnica de los ciberdelincuentes para robar a través de Nequi

Este esquema de engaño opera mediante el envío masivo e ininterrumpido de mensajes al dispositivo móvil de la víctima. El objetivo del ciberdelincuente es desbordar al usuario con una serie de notificaciones, todas ellas solicitando la confirmación inmediata de supuestos pagos.

El mensaje utilizado para la estafa es directo y crea un sentido de urgencia: "Confirma tu pago en Nequi. Estás a punto de hacer un pago por Nequi, confírmalo aquí porfa", a menudo replicando la identidad visual de la marca.

Expertos en ciberseguridad explican que el éxito de la nueva estafa de Nequi basada en saturación de notificaciones no recae en fallas técnicas de la aplicación, sino en la manipulación psicológica, donde la distracción y el miedo a una pérdida inminente son clave para lograr que la persona autorice un movimiento no deseado.

¿Cómo evitar las estafas por internet?

Aunque la aplicación Nequi implementa barreras de seguridad que impiden que cualquier operación se concrete sin la aprobación explícita del titular, el punto de vulnerabilidad aparece cuando el usuario, sintiéndose acosado o confundido por el aluvión de alertas, pulsa el botón de aprobación por inercia o pánico.

Para protegerse de la nueva estafa de Nequi basada en saturación de notificaciones, la principal recomendación es mantener la calma y verificar siempre la fuente y el origen de las transacciones.

Ante un número inusual de solicitudes de pago, nunca se debe confirmar una operación que no haya sido iniciada por el propio usuario.

Si se recibe esta avalancha de mensajes, lo más seguro es ignorarlos por completo, cerrar la aplicación y, si persiste la duda, contactar a la línea oficial de soporte de Nequi directamente, sin hacer clic en ningún enlace o notificación sospechosa.