Estafador se haría pasar por monja para lucrar en redes ¿La Sister Hong religiosa?

Chile mira con recelo el trabajo de “Madre Teresa”, la supuesta religiosa de la Iglesia Episcopal Anglicana, que comparte videos con oraciones, bailes y obras benéficas, en redes sociales.

En un reportaje reciente, el programa “Contigo en la Mañana” del canal Chilevisión reveló que detrás de “Madre Teresa” estaría Andrés Alfaro Araya, un hombre con anotaciones por estafa que, en el 2016, haciéndose pasar por Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos, se aprovechó de varias personas a las que contactó con promesas falsas de vivienda.

Alfaro insiste en que cambió y busca “enderezar su camino” como monja:

En plataformas como TikTok, Alfaro ha logrado amasar una comunidad de cientos de seguidores, con videos en los que aparece, de vez en cuando, el Padre Eugenio, al que describe como un “hermano, en el sentido religioso”, pese a las denuncias en redes de que serían pareja y vivirían juntos en la comuna de Las Condes, en la capital chilena.

Alfaro insiste en que, ahora, es “Teresa” y que “si bien es cierto que” fue “acusada de esa estafa en el año 2016, ahora” es una monja entregada a su comunidad.

Feligreses han denunciado que Alfaro los contactó para pedir dinero:

El reportaje de Chilevisión, recabó también testimonios de personas que aseguran que Alfaro, bajo su nueva identidad de “Madre Teresa” los contactó para pedirles dinero, con el que seguir realizando obras benéficas que beneficien a las comunidades vulnerables de Santiago.

Insiste en que “es fácil agarrarse de algo que pasó hace diez años, pero no de lo que estoy haciendo actualmente. Mis seguidores saben que el trabajo que hago es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar”.

Una historia que podría costarle sus seguidores en redes y una nueva investigación por estafa, teniendo en cuenta su pasado criminal.