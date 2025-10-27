CANAL RCN
Internacional

Estafador se haría pasar por monja para lucrar en redes ¿La Sister Hong religiosa?

En el pasado adoptó la identidad de Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos para engañar a familias bajo promesas falsas de vivienda.

Foto: @madreteresa_carmelita / TikTok
Foto: @madreteresa_carmelita / TikTok

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
01:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Chile mira con recelo el trabajo de “Madre Teresa”, la supuesta religiosa de la Iglesia Episcopal Anglicana, que comparte videos con oraciones, bailes y obras benéficas, en redes sociales.

En un reportaje reciente, el programa “Contigo en la Mañana” del canal Chilevisión reveló que detrás de “Madre Teresa” estaría Andrés Alfaro Araya, un hombre con anotaciones por estafa que, en el 2016, haciéndose pasar por Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos, se aprovechó de varias personas a las que contactó con promesas falsas de vivienda.

¿Cómo ocultaba su identidad el hombre detrás del personaje ‘Sister Hong’?
RELACIONADO

¿Cómo ocultaba su identidad el hombre detrás del personaje ‘Sister Hong’?

Alfaro insiste en que cambió y busca “enderezar su camino” como monja:

En plataformas como TikTok, Alfaro ha logrado amasar una comunidad de cientos de seguidores, con videos en los que aparece, de vez en cuando, el Padre Eugenio, al que describe como un “hermano, en el sentido religioso”, pese a las denuncias en redes de que serían pareja y vivirían juntos en la comuna de Las Condes, en la capital chilena.

Alfaro insiste en que, ahora, es “Teresa” y que “si bien es cierto que” fue “acusada de esa estafa en el año 2016, ahora” es una monja entregada a su comunidad.

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos
RELACIONADO

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Feligreses han denunciado que Alfaro los contactó para pedir dinero:

El reportaje de Chilevisión, recabó también testimonios de personas que aseguran que Alfaro, bajo su nueva identidad de “Madre Teresa” los contactó para pedirles dinero, con el que seguir realizando obras benéficas que beneficien a las comunidades vulnerables de Santiago.

Insiste en que “es fácil agarrarse de algo que pasó hace diez años, pero no de lo que estoy haciendo actualmente. Mis seguidores saben que el trabajo que hago es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar”.

Una historia que podría costarle sus seguidores en redes y una nueva investigación por estafa, teniendo en cuenta su pasado criminal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Guatemala

Autoridades de Guatemala investigan el robo de armas en base militar

Argentina

Partido de Javier Milei se llevó aplastante triunfo en las legislativas de Argentina

Real Madrid

Falleció exportero del Real Madrid y la Selección de España: fue clave en el Mundial de Sudáfrica

Otras Noticias

Ciberseguridad

Pilas a esta nueva modalidad de estafa por Whatsapp: lo pueden dejar sin nada

La recomendación es reportar, bloquear y eliminar ese número de inmediato.

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora

Un video que es viral en redes sociales muestra al exfutbolista en su nueva faceta.

Trabajo

Estos son los cambios que empresas YA deben estar aplicando: reforma laboral lo exige

Artistas

Exnovia de Westcol tuvo una emergencia médica en vivo: esto sucedió

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones