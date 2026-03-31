Dan último aviso a colombianos para las elecciones presidenciales: proceso deben realizarlo con cédula

En una jornada marcada por la afluencia de ciudadanos en los puntos de atención, hoy vence el plazo definitivo para que los habitantes de la capital colombiana inscriban su cédula de ciudadanía o realicen el cambio de su puesto de votación.

Este trámite es indispensable para quienes deseen participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 31 de mayo de 2026.

Desde tempranas horas, las 20 sedes de la Registraduría Auxiliar en Bogotá y los puntos autorizados en centros comerciales han registrado un incremento en el flujo de personas que buscan actualizar su lugar de domicilio electoral para asegurar un puesto de votación cercano a sus residencias.

¿Quiénes deben realizar el trámite hoy?

La Registraduría Nacional ha enfatizado que este proceso no es obligatorio para todos los ciudadanos. Únicamente deben acercarse quienes:

Hayan cambiado de lugar de residencia (barrio, localidad o ciudad).

No hayan inscrito su cédula previamente en el lugar donde viven actualmente.

Desean votar por primera vez (nuevos ciudadanos que ya cuentan con su documento físico o digital).

Regresaron al país de manera permanente y desean ejercer su derecho al voto en territorio nacional.

Es importante aclarar que, si usted votó en las pasadas elecciones de Congreso el 8 de marzo y no ha cambiado de domicilio, su cédula ya se encuentra habilitada y no requiere realizar ningún trámite adicional.

Puntos de atención

Para facilitar el proceso en este último día, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Registraduría han dispuesto diversos puntos estratégicos que atenderán hasta el cierre de la jornada: