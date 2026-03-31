Nequi anuncia actualización en la app y servicio no funcionará por este día

La billetera digital Nequi anunció una nueva actualización en su plataforma que implicará una interrupción temporal en uno de sus servicios.

La medida hace parte de un mantenimiento programado que busca mejorar la experiencia de los usuarios, aunque generará una pausa puntual en ciertas operaciones.

La aplicación, que ya supera los 20 millones de usuarios en Colombia, aclaró que esta actualización no afectará todas sus funciones, sino únicamente un servicio específico.

Servicio de remesas tendrá interrupción programada

Según informó la compañía, la actualización se realizará el próximo martes 7 de abril de 2026 en horas de la madrugada.

“El martes 7 de abril de 2026, entre las 12:00 a.m. y 1:30 a.m., haremos una actualización a nuestro servicio de remesas. Ten en cuenta que durante ese rato no podrás recibirlas en tu Nequi. Todos los demás servicios de la app funcionarán con normalidad”.

Esto significa que durante ese lapso los usuarios no podrán recibir dinero desde el exterior a través de remesas, aunque sí podrán seguir utilizando otras funciones como transferencias, pagos o consultas de saldo.

Recomendaciones para los usuarios de Nequi

Aunque el mantenimiento está programado en un horario de baja actividad, la recomendación es que los usuarios tengan en cuenta esta ventana de tiempo, especialmente si esperan recibir dinero desde otros países.

Este tipo de actualizaciones son habituales en plataformas digitales, ya que permiten optimizar el rendimiento, reforzar la seguridad y mejorar la estabilidad del sistema.

Desde Nequi insistieron en que el impacto será limitado y temporal, por lo que el servicio de remesas se restablecerá con normalidad una vez finalice el proceso técnico.

La billetera digital continúa apostándole a mejorar sus servicios en un entorno cada vez más competitivo, donde la rapidez y la confiabilidad son claves para millones de usuarios que dependen de estas herramientas en su día a día.