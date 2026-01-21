Nequi lanza importante ayuda a usuarios que envían dinero por equivocación a otro número

En la era de la inmediatez digital, enviar dinero se ha vuelto tan sencillo como escribir un número de teléfono. Sin embargo, esa misma facilidad se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de colombianos que, por un segundo de distracción o un dedo mal ubicado, terminan transfiriendo sus ahorros, el pago del arriendo o la cuota del mercado a un completo desconocido.

Los testimonios en redes sociales se cuentan por miles. Usuarios que, tras digitar apresuradamente, ven con impotencia cómo su saldo queda en cero mientras el dinero aterriza en la cuenta de un extraño que, en muchos casos, decide no responder o simplemente apagar el celular.

Hasta hace poco, la respuesta estándar de las entidades financieras era desalentadora: “La devolución depende exclusivamente de la buena voluntad de quien recibe”. Al ser transferencias autorizadas por el usuario, la plataforma no puede reversar el dinero de manera autónoma por normativas de protección de datos y propiedad privada.

Esta situación no solo genera pérdidas económicas, sino que ha abierto la puerta a nuevas modalidades de estafa, donde delincuentes aprovechan el "error" para triangular dineros ilícitos o extorsionar a los usuarios desprevenidos.

Nequi ofrece "salvavidas" a usuarios cuando se equivocan de número

Atendiendo a este clamor, Nequi ha fortalecido su estrategia de acompañamiento, ofreciendo una serie de "salvavidas" tecnológicos y procedimentales para quienes "meten mal el dedo". La plataforma ha dejado de ser un simple espectador para convertirse en un intermediario activo en la recuperación de los fondos.

El primer salvavidas es preventivo: la aplicación ahora muestra las iniciales del nombre del destinatario antes de confirmar el envío. Si el usuario nota que las letras no coinciden con la persona a la que desea pagar, puede abortar la operación a tiempo.

Para quienes ya cometieron el error, Nequi ha integrado la función "Pedir Plata" directamente ligada al movimiento errado. Desde el historial de transacciones, el usuario puede enviar una solicitud formal de devolución al número receptor, incluyendo un mensaje explicativo. Si esto no funciona, el verdadero "salvavidas" entra en acción a través de sus canales oficiales de servicio (chat de "Ayuda" o línea telefónica).

Allí, un equipo especializado inicia una gestión de intermediación: Nequi contacta al receptor para explicarle la situación y recordarle que quedarse con dinero ajeno, según el Artículo 252 del Código Penal colombiano, puede tipificarse como "aprovechamiento de error ajeno", un delito que conlleva sanciones legales.

Aunque la plataforma reitera que el éxito aún depende de la ética del receptor, estas nuevas capas de verificación y mediación oficial brindan una luz de esperanza y un respaldo institucional que antes era inexistente para el usuario común.