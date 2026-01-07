Cambios en Nequi para 2026: nuevos topes y cuándo cobran el 4×1.000

Nequi se prepara para un 2026 con varios ajustes que impactarán directamente el manejo del dinero de millones de colombianos.

La billetera digital, que ya supera los 26 millones de usuarios en el país, anunció cambios relacionados con topes de dinero, tipo de cuenta y el cobro del impuesto del 4×1.000, en un contexto de actualización normativa y tributaria.

Estos movimientos llegan después de un 2025 clave para la plataforma, año en el que, según reportes financieros, registró ganancias por primera vez desde su creación, consolidando su posición como una de las aplicaciones financieras más usadas, especialmente entre jóvenes, donde concentra cerca del 92,9 % del uso frente a otras billeteras digitales.

Cambios en topes y tipo de cuenta de Nequi para 2026

Uno de los ajustes más importantes tiene que ver con los límites de manejo de dinero, los cuales se actualizan cada año con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para 2026, la UVT quedó fijada en $52.374, lo que modifica los topes para las cuentas de Nequi.

En el caso de los depósitos de bajo monto, los usuarios tendrán un límite mensual de movimientos. Si los envíos o retiros superan los $3.404.310 al mes, comenzará a aplicarse el impuesto del 4×1.000.

Además, este tipo de cuenta permite tener un saldo máximo de $11.024.727, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2642 de 2022.

Estos topes hacen que muchos usuarios deban revisar si el flujo de dinero que manejan sigue siendo compatible con un depósito de bajo monto o si les conviene migrar a una cuenta de ahorros.

Impuesto del 4×1.000: lo que debe tener en cuenta en 2026

Para quienes tienen cuenta de ahorros en Nequi, el panorama es distinto.

Los usuarios podrán mover hasta $18.330.000 mensuales exentos del 4×1.000, siempre y cuando la cuenta esté marcada como exenta ante la entidad financiera.