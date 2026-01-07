CANAL RCN
Economía

Cambios en Nequi para 2026: nuevos topes y cuándo cobran el 4×1.000

Nequi tendrá cambios importantes en 2026. Conozca los nuevos topes de manejo de dinero, el tipo de cuenta y cuándo se cobra el impuesto del 4×1.000.

Cambios en Nequi para 2026: nuevos topes y cuándo cobran el 4×1.000
Foto: Nequi y Freepik

Noticias RCN

enero 07 de 2026
09:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nequi se prepara para un 2026 con varios ajustes que impactarán directamente el manejo del dinero de millones de colombianos.

Así puede solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026: requisitos y pasos
RELACIONADO

Así puede solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026: requisitos y pasos

La billetera digital, que ya supera los 26 millones de usuarios en el país, anunció cambios relacionados con topes de dinero, tipo de cuenta y el cobro del impuesto del 4×1.000, en un contexto de actualización normativa y tributaria.

Estos movimientos llegan después de un 2025 clave para la plataforma, año en el que, según reportes financieros, registró ganancias por primera vez desde su creación, consolidando su posición como una de las aplicaciones financieras más usadas, especialmente entre jóvenes, donde concentra cerca del 92,9 % del uso frente a otras billeteras digitales.

Cambios en topes y tipo de cuenta de Nequi para 2026

Uno de los ajustes más importantes tiene que ver con los límites de manejo de dinero, los cuales se actualizan cada año con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para 2026, la UVT quedó fijada en $52.374, lo que modifica los topes para las cuentas de Nequi.

Nequi compensará a usuarios con 'regalo de Navidad' tras caídas de la app
RELACIONADO

Nequi compensará a usuarios con 'regalo de Navidad' tras caídas de la app

En el caso de los depósitos de bajo monto, los usuarios tendrán un límite mensual de movimientos. Si los envíos o retiros superan los $3.404.310 al mes, comenzará a aplicarse el impuesto del 4×1.000.

Además, este tipo de cuenta permite tener un saldo máximo de $11.024.727, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2642 de 2022.

Estos topes hacen que muchos usuarios deban revisar si el flujo de dinero que manejan sigue siendo compatible con un depósito de bajo monto o si les conviene migrar a una cuenta de ahorros.

Impuesto del 4×1.000: lo que debe tener en cuenta en 2026

Para quienes tienen cuenta de ahorros en Nequi, el panorama es distinto.

Cambian los montos que NO embargarán en Nequi, Daviplata y otras: estos son
RELACIONADO

Cambian los montos que NO embargarán en Nequi, Daviplata y otras: estos son

Los usuarios podrán mover hasta $18.330.000 mensuales exentos del 4×1.000, siempre y cuando la cuenta esté marcada como exenta ante la entidad financiera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Servicios públicos

¡Ojo con la factura! Nuevo cobro en la energía recaudaría $2 billones y afectaría a todos los estratos

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de enero de 2026

Cesantías

Trabajadores recibirán pago extra en enero por intereses de las cesantías: fechas y monto

Otras Noticias

Artistas

Reconocida influencer murió tras una cirugía estética

Las autoridades se encuentran investigando si hubo negligencia médica.

Pensiones

Los fondos privados de pensiones advierten que las medidas adoptadas por la emergencia económica afectarán a sus afiliados

Entre las nuevas medidas se contempla un aumento del 50% al impuesto de renta que pagan las entidades financieras y la posibilidad de que los fondos deban traer al país las inversiones que realizan en el extranjero.

Radamel Falcao García

¿Por cuánto tiempo volvió a firmar Radamel Falcao García con Millonarios? ¡Ya se reveló!

Artistas

Yeferson Cossio tuvo que volver a ser hospitalizado de urgencia: esto se conoció

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar