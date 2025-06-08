La postura de Nequi si recibe una transferencia por error y no la regresa

La llegada de una notificación de Nequi con dinero que no esperaba puede generar una mezcla de sorpresa y confusión.

Para muchos, este evento plantea un dilema ético inmediato: ¿devolverlo o quedarse con él?

En un mundo donde los errores en las transferencias digitales son cada vez más comunes, es vital saber cómo actuar.

Frente a esta situación, la plataforma ha sido enfática en su posición, la cual genera una pregunta clave para los usuarios: ¿Qué pasa si recibe plata por error en Nequi y no la devuelve? La respuesta no solo afecta la conciencia, sino que tiene implicaciones legales que muchos desconocen.

En primer lugar, Nequi explica que las transferencias son irrevocables una vez que se abonan en la cuenta del destinatario.

A diferencia de las transacciones bancarias tradicionales, en su plataforma no existe un botón de "reversión" automático.

La compañía justifica esta política al afirmar que no puede intervenir en la propiedad de un usuario sin su consentimiento.

Por esta razón, la responsabilidad de devolver el dinero recae directamente en la persona que lo recibió. La plataforma recomienda, como primer paso, intentar comunicarse directamente con el remitente para coordinar la devolución.

¿Qué hacer si envía por error dinero a otro Nequi?

Aunque la buena voluntad es la mejor opción, no siempre es la respuesta. Si un usuario se niega a devolver un dinero que llegó por error, la situación puede empeorar.

Es en este punto donde ingresar en juego las herramientas de la plataforma, como la opción "Pide Plata", que permite hacer una solicitud formal. Si esto no funciona, la compañía puede actuar como mediador, contactando al receptor para solicitar la devolución. Sin embargo, la decisión final es siempre del usuario.

Última opción para intentar que Nequi le devuelva el dinero que envió por error

Ante la insistente pregunta: ¿Qué pasa si recibe plata por error en Nequi y no la devuelve?, la plataforma advierte que la negativa a devolver los fondos puede ser considerada un "aprovechamiento del error ajeno".

Este es un delito que se puede denunciar ante la Fiscalía. Para evitar problemas, Nequi aconseja verificar siempre el número de teléfono antes de enviar dinero y, en caso de recibir una transferencia equivocada, no usar el dinero y ponerse en contacto con la plataforma a través del chat dentro de la app o al número (+57) 300 600 01 00.