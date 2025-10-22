Nequi anuncia nueva suspensión de sus servicios para este mes de octubre: esta será la fecha

La billetera digital Nequi, una de las plataformas móviles más utilizadas en Colombia por millones de usuarios, ha informado sobre un mantenimiento programado en su sistema que resultará en la suspensión temporal de su servicio durante la madrugada de este fin de semana.

La medida, que busca optimizar la experiencia de usuario y fortalecer la infraestructura tecnológica, requiere que los clientes se programen con anticipación para evitar contratiempos en sus finanzas.

Esta no es la primera vez que la plataforma anuncia una suspensión de su servicio, pues es habitual que lo haga para así evitar líos a la hora de usarla.

Fecha en la que Nequi suspenderá su servicio en este mes de octubre

La suspensión de la aplicación Nequi está prevista para iniciar en la noche del sábado 25 de octubre de 2025 y extenderse hasta las primeras horas del día siguiente.

Según la información oficial comunicada por la entidad, el corte de servicio se llevará a cabo desde las 11:50 p.m. del sábado 25 de octubre hasta las 3:00 a.m. del domingo 26 de octubre.

Este período de tres horas y diez minutos es crucial para el equipo técnico de Nequi, que aprovechará la franja de menor tráfico de usuarios para implementar las mejoras necesarias sin impactar significativamente las operaciones diarias de la mayoría de sus clientes.

¿Qué servicios no se habilitarán en este lapso de tiempo?

Durante el tiempo que dure el mantenimiento, la aplicación Nequi estará completamente fuera de servicio. Los usuarios no podrán realizar ninguna operación que requiera el acceso a la app. Esto incluye una amplia gama de funciones vitales para el manejo del dinero digital:

No será posible iniciar sesión en la aplicación.

Quedarán inhabilitadas las transferencias de dinero (tanto a otras cuentas Nequi como a otros bancos).

No se podrán realizar pagos de servicios públicos, facturas o compras dentro de la aplicación.

Las consultas de saldo y movimientos estarán restringidas.

No habrá opción de hacer recargas (por ejemplo, a celular).

Los retiros de dinero en cajeros automáticos a través de la aplicación tampoco estarán disponibles.

La plataforma ha sido enfática en que este tipo de intervenciones son necesarias para garantizar un servicio más estable, seguro y rápido.

"En Nequi estamos comprometidos con mejorar tu relación con la plata, y para eso nuestra tecnología tiene que estar al día", es parte del mensaje que la entidad ha compartido con sus usuarios para justificar la pausa.