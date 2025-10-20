Bancolombia, Nequi, Daviplata y más apps no funcionan este 20 de octubre: ¿Qué pasó?

Miles de usuarios en Colombia reportaron este lunes 20 de octubre dificultades para ingresar y realizar transacciones en las principales plataformas financieras del país, como Bancolombia, Nequi y Daviplata.

Las fallas, que comenzaron en horas de la mañana, generaron preocupación y comentarios en redes sociales, donde los usuarios compartieron pantallazos de errores y caídas en los servicios digitales, volviéndolo tendencia.

Falla global afecta a Bancolombia, Nequi y Daviplata

Según confirmó Bancolombia en un comunicado oficial, los inconvenientes no se deben a una falla interna, sino a una interrupción masiva en los servidores de Amazon Web Services (AWS), una de las plataformas en la nube más utilizadas por empresas en todo el mundo.

“Es posible que no puedas usar nuestros servicios digitales para personas y negocios debido a una falla global en los servicios de Amazon Web Services (AWS). Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Mientras tanto, puedes sacar plata en cajeros y corresponsales, y pagar con tarjetas débito y crédito”, informó la entidad.

AWS, que brinda infraestructura tecnológica a aplicaciones como Nequi y Daviplata, presentó interrupciones que afectaron servicios de almacenamiento, bases de datos y conectividad.

Por su parte, Nequi informó en sus redes sociales que "Varios de los servicios de Nequi presentan intermitencias debido a una falla en nuestro aliado tecnológico AWS a nivel mundial . Lamentamos los inconvenientes".

¿Qué es Amazon Web Services (AWS)?

Amazon Web Services es la división de Amazon que ofrece servicios en la nube a empresas y desarrolladores. A través de su infraestructura, permite alojar sitios web, procesar datos, ejecutar aplicaciones y ofrecer servicios financieros digitales como los de Nequi o Bancolombia.

Este tipo de fallas, aunque poco comunes, pueden impactar simultáneamente a múltiples plataformas que dependen de su tecnología.

Por ahora, las entidades bancarias pidieron paciencia y recomendaron realizar transacciones presenciales mientras se restablecen los servicios.