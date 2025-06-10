A partir de este lunes 6 de octubre de 2025, los colombianos podrán tener más facilidad a la hora de realizar sus transferencias interbancarias con Bre-B, el nuevo Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) diseñado e implementado por el Banco de la República.

Bre-B, que significa el inicio de una nueva era digital en las finanzas, reemplaza y evoluciona la funcionalidad de transferencias inmediatas que hasta ahora se conocía principalmente a través de Transfiya. Con esta implementación, los usuarios dejarán de depender de los largos números de cuenta, los códigos de bancos o los horarios de oficina para mover su dinero.

A partir de la fecha, cada persona podrá registrar una o varias de las siguientes opciones como su llave Bre-B, directamente desde la aplicación de su banco o billetera digital.

Ahora bien, la facilidad que ofrece esta nueva herramienta viene acompañada de una pregunta crucial para muchos usuarios: ¿Qué sucede con mi número de celular si lo registro como 'llave' en un banco y también lo tengo asociado a una billetera digital?

Aclaran si puede recibir dinero por Nequi o Daviplata, en caso de haber registrado su número como llave

La respuesta a este interrogante radica en una regla primordial del sistema y es que una 'llave' solo puede estar activa en una única cuenta o depósito a la vez. Esto significa que si un usuario decide registrar su número de celular como 'llave' para recibir transferencias en su cuenta de un banco tradicional o en una billetera digital diferente (como, por ejemplo, Davivienda o Bancolombia), automáticamente esa 'llave' dejará de estar vinculada a su cuenta de Nequi, Daviplata, o Dale!, según sea el caso.

Esta funcionalidad, que es parte de una iniciativa de interoperabilidad para los pagos inmediatos, busca garantizar que el dinero llegue al destino deseado sin confusiones. Las 'llaves' operan como identificadores únicos que reemplazan la necesidad de memorizar largos números de cuenta. Además del número de celular, los usuarios pueden optar por registrar su número de identificación (cédula), un correo electrónico, o un usuario alfanumérico.

Cabe destacar que las transferencias entre la aplicación seguirán vigentes, es decir, si usted envía plata de Nequi a Nequi o de Davivienda a Davivienda podrá recibirlo en estas cuentas.

La situación se vuelve especialmente relevante con la evolución de sistemas como Transfiya hacia el nuevo Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) interoperable, conocido como Bre-B, administrado por el Banco de la República.

Entidades como Nequi, Daviplata, Dale!, Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, y otras, están integrando esta funcionalidad que permite a los usuarios enviar y recibir dinero en segundos de manera gratuita y las 24 horas del día.