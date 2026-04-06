Los pagos de Nequi por PSE dejarán de funcionar temporalmente: conozca la fecha y el horario

Nequi anunció que una de las herramientas más utilizadas por sus millones de usuarios en Colombia dejará de estar disponible temporalmente durante las primeras horas del próximo lunes 8 de junio de 2026.

La medida hace parte de un proceso de actualización tecnológica que busca mejorar el funcionamiento de la plataforma.

La aplicación financiera, que actualmente supera los 27 millones de usuarios en el país, informó que los pagos realizados a través de PSE tendrán una suspensión programada durante una hora en la madrugada.

Según explicó la compañía, esta interrupción será breve y no afectará el resto de los servicios que ofrece la plataforma.

¿Cuándo dejarán de funcionar los pagos por PSE en Nequi?

De acuerdo con el comunicado publicado por la entidad, los pagos por PSE desde Nequi no estarán disponibles entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. del lunes 8 de junio de 2026.

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La plataforma indicó a sus usuarios: “¿Haces pagos con PSE en la madrugada? Esto te interesa: el lunes 8 de junio de 2026, entre las 12:00 a.m. y 1:00 a.m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás hacer pagos PSE desde Nequi”.

Esto significa que cualquier persona que intente realizar una compra o pago utilizando este mecanismo durante ese lapso deberá esperar a que finalicen las labores de mantenimiento para completar la operación.

Los demás servicios seguirán funcionando normalmente

Nequi aclaró que la suspensión únicamente afectará los pagos por PSE. El resto de las funciones de la aplicación continuarán operando sin inconvenientes durante la madrugada.

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“Todos los demás servicios de Nequi como mandar o recibir plata entre Nequis, Bancolombia y otros bancos, retiros en cajeros, Tarjeta Débito Nequi Visa, pagos con QR, llaves y demás servicios del armario, estarán disponibles con normalidad", señaló la entidad.

La compañía explicó que este tipo de intervenciones son habituales en las plataformas financieras digitales y tienen como objetivo fortalecer la estabilidad, el rendimiento y la seguridad de los servicios.

La actualización llega en un momento de crecimiento para Nequi. Recientemente, la aplicación amplió sus servicios al habilitar la recepción de remesas para ciudadanos venezolanos residentes en Colombia, permitiendo recibir dinero desde más de 180 países directamente en la plataforma.

Por ello, si tiene previsto realizar pagos mediante PSE durante la madrugada del lunes, lo recomendable es anticipar la operación o esperar a que concluya la ventana de mantenimiento anunciada por Nequi.