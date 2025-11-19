CANAL RCN
Nequi y Daviplata reportan fallas en sus servicios este 19 de noviembre

Las principales billeteras digitales de Colombia reportaron a sus usuarios fallas en sus servicios y ya hay primeros pronunciamientos.

Fallas Nequi Daviplata
FOTO: Freepik

noviembre 19 de 2025
08:06 p. m.
Este miércoles 19 de noviembre, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar fallas en las aplicaciones de Nequi y Daviplata. Desde las entidades bancarias expresaron que se está trabajando para restablecer sus servicios.

Pronunciamientos de Nequi y Daviplata

A través de las redes sociales oficiales de las billeteras digitales, expresaron que se encuentran atravesando por problemas. En Nequi escribieron: "Estamos trabajando con nuestro equipo, técnicos y expertos en tecnología, para que la App esté al 100% lo más rápido posible".

En la página web de Nequi, se expresa que casi todos sus servicios presentan una "interrupción mayor", salvo el pago con tarjetas.

Entre tanto, desde Daviplata los reportes de los usuarios no va hacia fallas en las transacciones o servicios, sino que la imposibilidad de ingresar a la aplicación, pues la misma indica que la contraseña es incorrecta.

La entidad le ha pedido a los usuarios contactarse para reportar lo sucedido y entregar soluciones respectivas, pero las quejas en redes sociales van en aumento ante la frecuencia de este problema a lo largo de la jornada.

¿Bancolombia también está caída?

En medio de las quejas de los usuarios, se alcanzaron a leer algunos reportes de fallas en la aplicación de Bancolombia y sus servicios. Desde la entidad emitieron un pronunciamiento en donde indicaron que los problemas serían los ligados a transacciones hacia Nequi.

"Por el momento, sabemos que no puedes transferir plata desde tu App hacia Nequi, estamos revisando y trabajando en ello", señalaron desde el banco.

