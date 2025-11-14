CANAL RCN
Economía

Banco en Colombia lanzó importante beneficio para clientes en el Black Friday: de esto se trata

La entidad anunció beneficios exclusivos que estarán disponibles a través de su app.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:52 a. m.
El Black Friday, que generalmente se celebra en noviembre, se extiende a menudo en el calendario colombiano, abarcando incluso periodos conocidos como los "Black Days" o que se fusionan con el posterior "Cyber Monday".

Durante esta jornada, es común ver rebajas de hasta el 70% en categorías clave como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza y, muy especialmente, en el sector turístico con tiquetes aéreos y paquetes vacacionales a precios muy competitivos.

En este contexto de compras masivas y uso intensivo de instrumentos financieros, Nu Colombia, el popular neobanco, ha decidido unirse a la celebración con un beneficio exclusivo y altamente relevante para sus usuarios de la Tarjeta de Crédito Nu.

Estos son los beneficios que dará este banco en el Black Friday

El beneficio principal se centra en ofrecer a los clientes la posibilidad de diferir sus compras de Black Friday en cuotas sin intereses en comercios aliados que utilicen la plataforma de pagos Mercado Pago.

Esta iniciativa busca mitigar el riesgo de sobreendeudamiento que a menudo acompaña a este tipo de jornadas promocionales.

Al permitir que el cliente difiera el pago sin el cargo adicional de intereses, Nu les brinda una herramienta para administrar su flujo de caja de manera más consciente y responsable, sin sacrificar la oportunidad de aprovechar los descuentos de temporada.

Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, algunos clientes Nu podrán acceder a una tasa especial del 18,2 % E.A., inferior a la tasa habitual del 24,99 % E.A.

