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Importante compañía en Colombia suspende servicio de envíos para dar un giro a su negocio

Conozca las razones de esta importante decisión en el país.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
05:10 p. m.
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El sector logístico y de transportes en Colombia se prepara para una reestructuración de gran envergadura. Deprisa, la emblemática unidad de negocio logística, confirmó que dejará de prestar de forma definitiva su tradicional servicio de mensajería y paquetería express para personas.

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La medida, que se hará efectiva a partir del 30 de septiembre de 2026, marca el fin de uno de los servicios más reconocidos de la compañía para el público general en Colombia y señala un giro estratégico decisivo para la organización.

La razón de este giro en la empresa

Durante décadas, Deprisa se consolidó como uno de los principales referentes en el envío de documentos y paquetes pequeños a nivel nacional para personas y pequeñas empresas.

Sin embargo, la compañía ha decidido replegar sus operaciones de mensajería minorista puerta a puerta para centrar la totalidad de sus recursos, capacidad operativa e infraestructura en el segmento de carga aérea doméstica masiva, bajo la modalidad de aeropuerto a aeropuerto.

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De acuerdo con la información oficial entregada por la entidad, este cambio responde a una estrategia global de optimización del portafolio. Al concentrarse exclusivamente en el transporte de carga aérea entre terminales, la firma busca fortalecer la operación que considera su principal activo y la ventana de mayor proyección financiera a mediano y largo plazo.

¿Qué sucederá con los usuarios y los envíos actuales?

Para garantizar una transición ordenada y no perjudicar a los miles de usuarios que utilizan diariamente sus Puntos de Atención y servicios de paquete ligero, la empresa mantendrá habilitados sus canales habituales de recepción y entrega hasta el 30 de septiembre de 2026.

A partir de esa fecha:

  • Se suspenderá la recepción de sobrecargas y paquetes en los puntos físicos de venta al por menor.
  • Las solicitudes de envío puerta a puerta para usuarios individuales quedarán inactivas.
  • Las alianzas corporativas de mensajería ligera serán reevaluadas o migrarán al esquema de carga corporativa masiva.
  • Se mantendrán vigentes los canales de atención al cliente y PQR únicamente para el procesamiento de reclamos o seguimiento de envíos previos a la fecha límite.
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