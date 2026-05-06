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Colpensiones pone condiciones claras para el traslado de régimen pensional en este 2026: téngalo en cuenta

La entidad dio a conocer además la edad límite para que los jubilados puedan realizar este trámite.

Nuevo requisito en Colpensiones: así funcionará la atención presencial en 2026
Foto: Colpensiones

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
02:55 p. m.
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En un anuncio clave para el futuro financiero de miles de colombianos, Colpensiones ha ratificado los términos, requisitos y la fecha límite definitiva para acceder a la Oportunidad de Traslado de régimen pensional.

Según lo establecido en el marco de la Ley 2381 de 2024, los ciudadanos que cumplan con ciertos criterios de edad y semanas cotizadas tendrán hasta el 16 de julio de 2026 para decidir si regresan al sistema público o permanecen en los fondos privados.

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Esta ventana excepcional, conocida técnicamente como el artículo 76 de la reforma, busca corregir la situación de aquellos trabajadores que, por diversas razones, no realizaron su traslado antes de entrar en los últimos diez años previos a la edad de jubilación.

Condiciones claras para el traslado de régimen pensional en este 2026

La entidad aclaró que no todos los ciudadanos son aptos para este proceso. La norma está diseñada específicamente para quienes se encuentran en la recta final de su vida laboral y cumplen con los siguientes umbrales al corte de junio de 2025:

  • Mujeres: Deben tener 47 años o más y haber cotizado al menos 750 semanas.
  • Hombres: Deben tener 52 años o más y contar con un mínimo de 900 semanas laboradas.
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Es fundamental entender que esta medida es una "oportunidad de oro" para quienes, estando cerca de pensionarse (mujeres entre 47 y 57 años, y hombres entre 52 y 62 años), proyectan que su mesada sería mayor en el modelo de Prima Media administrado por el Estado.

Para que el traslado sea efectivo, Colpensiones recordó que es obligatorio realizar la Doble Asesoría. Este procedimiento consiste en recibir una explicación detallada tanto de la administradora actual (AFP) como de la entidad de destino (Colpensiones).

"La Doble Asesoría no es un simple trámite administrativo; es la herramienta que permite al afiliado comparar proyecciones reales de su futura pensión basándose en su historial laboral", señalaron fuentes de la entidad.

Finalmente, Colpensiones recordó que los trámites deben realizarse dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los procedimientos definidos por cada régimen pensional para formalizar el traslado o la permanencia.

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