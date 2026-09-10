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Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 10 de septiembre de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 10 de septiembre de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de agosto de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
09:39 p. m.
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Las loterías de Bogotá y Quindío realizaron sus sorteos este jueves 10 de septiembre de 2026, una jornada esperada por quienes tenían billetes para esta fecha.

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A continuación, consulte los números y series correspondientes a los premios mayores, además de algunos datos relevantes de cada sorteo.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 10 de septiembre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó el sorteo número 2863, correspondiente al calendario oficial de 2026. Estos fueron los resultados del premio mayor:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX.
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Para este sorteo, la Lotería de Bogotá contó con un premio mayor de $12.000 millones. Su plan también contempla un premio seco de $1.000 millones, uno de $500 millones y tres de $200 millones, además de otros reconocimientos económicos.

Por su parte, estos fueron los resultados correspondientes al premio mayor de la Lotería del Quindío:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Los resultados deben ser contrastados con la información oficial publicada por cada una de las loterías una vez finalizados los respectivos sorteos.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 10 de septiembre de 2026

La Lotería de Bogotá realiza tradicionalmente sus sorteos los jueves. Para septiembre de 2026, el calendario estableció jornadas para los días 3, 10, 17 y 24, mientras que los sorteos comienzan a partir de las 10:25 de la noche.

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Además del premio mayor, el plan contempla diferentes premios secos y aproximaciones. Los valores anunciados corresponden a premios brutos, por lo que los montos finalmente recibidos pueden estar sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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