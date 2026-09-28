Cambio considerable en el precio del dólar en el cierre de hoy 28 de septiembre de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este lunes 28 de septiembre de 2026 en 3.320,000, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República.

No obstante, la divisa se mantuvo en ascenso a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 28 de septiembre de 2026

Según los analistas del Banco de la República de Colombia, el dólar cerró este 28 de septiembre de 2026 en 3.362,000.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, el aumento fue de 42 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.350,160 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado está en 3.306,86 pesos.

¿En cuánto se están comprando los dólares en las casas de cambio?

En promedio, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.220 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Medellín: 3.390 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado últimamente?

Desde el jueves 24 de septiembre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado ha tenido los siguientes cambios: