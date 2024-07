Alertan sobre nueva modalidad de estafa de sus tarjetas de crédito en Colombia

Las modalidades de robo y estafa no se detienen, y los delincuentes cada vez tienen más métodos para obtener información bancaria y hurtar dinero de las víctimas. En Colombia, ha surgido una nueva estrategia que ha puesto en alerta a las autoridades y a los ciudadanos: “el cambio de plástico a domicilio”.

La alerta se ha generado luego de conocerse cientos de casos donde clientes han sido víctimas. Las principales entidades financieras que han sido usadas han sido Davivienda, Banco Falabella, Colpatria y Bancolombia.

Así funciona la estafa del cambio de plástico a domicilio

De acuerdo a lo conocido, la táctica usada por los delincuentes se apoya en una llamada donde se hacen pasar por un representante de la entidad. Allí, esta persona le ofrece a la víctima el cambio del plástico de manera gratuita, y, para hacerlo más atractivo, a domicilio.

Una vez que la víctima haya aceptado, los ladrones se presentan en el domicilio disfrazados con uniformes de la entidad y solicitan la entrega de la tarjeta “anterior” para su destrucción.

No obstante, después de retirarse, los estafadores rearman la tarjeta para utilizar sus datos y realizar compras fraudulentas antes de que el propietario descubra que ha sido víctima de una estafa.

Varios usuarios denunciaron ser víctimas de esta estafa

En redes sociales, han sido varios los usuarios que han dado a conocer su caso para buscar soluciones.

“Me llamaron, supuestamente, de Davivienda para decirme que me iban a cambiar la tarjeta y que hoy me la traían. Llegó un repartidor, se hizo pasar por trabajador de Domesa, pero un tío que trabaja con ellos me dijo que no tienen ningún convenio. Aun así, el señor me pidió mi cédula y la tarjeta para destruirla”, explicó uno de ellos.

Ante las sospechas, el usuario decidió consultar de inmediato con su entidad. Esta acción ahuyentó al falso repartidor, quien dejó el paquete en la portería y se retiró apresuradamente.

Al conocer los casos, otro usuario en redes informó de una táctica para no caer: “Es muy fácil identificar quién es responsable por el robo. La bolsa está numerada y con ese dato se le hace seguimiento a quien la compró. A mí me pasó algo similar hace unos años con Colpatria, sumado a que el mensajero traía unas letras en blanco que debía firmar. Al preguntarle por qué y mostrarle la cámara del edificio, salió corriendo”.