Con una inversión superior a $20.000 millones, Aspaen comenzó la construcción del nuevo campus de su Ecosistema Educativo en Chía. El proyecto reunirá al preescolar Navíos y a los colegios Palmares y Almería en un entorno diseñado para fortalecer el aprendizaje y el acompañamiento a las familias de la Sabana Centro.

El 14 de noviembre, la comunidad educativa se congregó para celebrar este avance con la bendición de la primera piedra. La jornada incluyó una cápsula del tiempo con mensajes de las tres instituciones y una experiencia de realidad aumentada que permitió a los asistentes conocer el proyecto. “Con este campus queremos dejar un legado a las familias y acompañar los proyectos de vida de quienes nos eligen”, señaló Armando Gómez, director ejecutivo de Aspaen, durante el evento.

Palmares, Almería y Navíos operan actualmente en Chía en una sede temporal, donde continuarán sus actividades hasta el traslado. El nuevo campus estará ubicado en el sector del Puente del Común, cerca de la Universidad de La Sabana. Su entrega está prevista para febrero de 2028 y las tres instituciones se mudarán al mismo tiempo, conservando su identidad como colegio femenino, colegio masculino y preescolar mixto, respectivamente.

Un ecosistema educativo para aprender a lo largo de la vida

El Ecosistema Educativo Aspaen Chía conecta instituciones, espacios y oportunidades de formación para acompañar las distintas etapas de la vida. En el nuevo campus, esta visión se concreta en la articulación del preescolar y los dos colegios, con espacios propios y áreas compartidas que facilitarán la continuidad de la trayectoria escolar.

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La propuesta se enmarca en el lifelong learning, o aprendizaje a lo largo de la vida. Abarca desde los primeros meses con Baby Care, pasando por el preescolar y el colegio, hasta la educación universitaria, los posgrados y la formación empresarial y directiva en una escuela de negocios.

La ubicación refuerza este enfoque. La cercanía de la Universidad de La Sabana, INALDE Business School y la Clínica Universidad de La Sabana sitúa al campus en un entorno que reúne educación, investigación, formación directiva y atención en salud.

Una estrategia metodológica propia desde la primera infancia

En el preescolar, la propuesta se apoya en GROW, la estrategia pedagógica propia de los preescolares Aspaen. Esta comprende cuatro componentes: G (Guidance), R (Recognition), O (Opportunity) y W (Wonder). A través del juego, la exploración y los proyectos lúdicos integrales, los niños participan activamente en su aprendizaje, mientras los docentes diseñan experiencias que respetan sus ritmos de desarrollo.

La estrategia promueve la autonomía, la creatividad y la colaboración, y busca fortalecer las funciones ejecutivas, es decir, las capacidades que permiten organizar acciones, regular el comportamiento y responder a nuevos desafíos.

El nuevo campus acompañará esta propuesta con ambientes en los que la arquitectura y la naturaleza contribuyan al aprendizaje. La formación integral, la apertura al mundo y el desarrollo del carácter orientarán una experiencia educativa que busca formar mujeres y hombres capaces de liderar con propósito y poner sus talentos al servicio de los demás.

Con esta inversión, Aspaen da continuidad a su trayectoria en Chía y avanza en la construcción de un entorno educativo para las generaciones actuales y futuras de la región.