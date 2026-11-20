Las cifras de siniestralidad vial en Colombia siguen encendiendo las alarmas. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre enero y septiembre de este año murieron 7.468 personas en accidentes de tránsito, lo que representa un aumento del 19,3 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 6.258 fallecidos.

El balance evidencia que, en promedio, 27 personas pierden la vida cada día en las carreteras y calles del país. Además, las proyecciones indican que, de mantenerse la tendencia actual, Colombia podría superar las 10.400 muertes por siniestros viales al cierre del año, una cifra récord para el país.

Motociclistas, los más afectados por la siniestralidad

La mayor preocupación de las autoridades y expertos está concentrada en los motociclistas, quienes representan el 66,9 % de las víctimas fatales en accidentes de tránsito. La mayoría de los fallecidos son hombres jóvenes, con edades entre los 18 y los 40 años.

Según los análisis presentados, los motociclistas también están involucrados con frecuencia en siniestros que afectan a peatones y ciclistas. Para los especialistas, la magnitud del problema exige medidas urgentes de control y prevención para reducir el número de víctimas en las vías colombianas.

Antioquia lidera las cifras de fallecidos

Por regiones, Antioquia encabeza la lista de departamentos con mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Le siguen Valle del Cauca y Bogotá, territorios que concentran una alta movilidad vehicular y donde persisten retos en materia de seguridad vial.

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Las estadísticas también muestran que durante 2025 fallecieron más de 8.500 personas en las vías del país, de las cuales cerca del 60 % eran motociclistas. Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a los conductores y peatones para respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumenta significativamente el flujo de viajeros por carretera.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteró que la prevención y el cumplimiento de las normas siguen siendo las principales herramientas para evitar que continúe creciendo el número de víctimas en las carreteras colombianas.