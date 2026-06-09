Nuevo seguro obligatorio para conductores en Colombia, ¿a quiénes realmente afectaría?

El debate sobre los costos y las responsabilidades que deben asumir los propietarios de vehículos particulares en Colombia ha sumado un nuevo e inesperado capítulo.

Se conoció una propuesta legislativa que busca implementar un nuevo seguro obligatorio para conductores, una medida que operaría de manera completamente independiente y paralela al tradicional Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

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La iniciativa, contenida formalmente en el artículo 37 del Proyecto de Ley 227 de 2025, ha encendido las alarmas entre los gremios de transporte y los propietarios de automóviles, dado que implicaría un gasto adicional para poder circular de forma legal por las vías del país.

¿De qué trataría esta nueva norma para los conductores en el país?

De acuerdo con el articulado del proyecto, el propósito central de esta nueva póliza es responder de manera obligatoria por los daños materiales ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tránsito.

Actualmente, el sistema de transporte en Colombia cuenta con una marcada división en sus coberturas. El SOAT tiene una función netamente social y médica: protege la integridad física, cubre gastos hospitalarios, incapacidades o indemnizaciones por fallecimiento de conductores, pasajeros y peatones. Sin embargo, este seguro no cubre bajo ninguna circunstancia los daños materiales (pérdidas parciales o totales de los vehículos o afectaciones a la infraestructura).

Con la creación de este nuevo mecanismo derivado del Proyecto de Ley 227 de 2025, el Congreso busca cubrir ese vacío legal y operativo, obligando a que todo vehículo particular cuente con un respaldo financiero exclusivo para reparar los bienes materiales de los afectados en un siniestro vial.

¿A quiénes aplicaría y de cuánto sería la cobertura?

La propuesta legislativa está dirigida específicamente a los conductores de vehículos particulares en Colombia. El documento preliminar detalla que, para determinadas licencias y categorías de esta tipología vehicular, la cobertura mínima exigida por la ley equivaldría a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por cada siniestro registrado.

Este monto base de aseguramiento pretende garantizar que los choques simples o de mediana gravedad cuenten con un desembolso inmediato por parte de las aseguradoras, reduciendo la necesidad de pleitos civiles o largos procesos de conciliación entre los ciudadanos implicados.

¿Qué faltaría para su aprobación?

Pese al impacto que ha generado la noticia entre la opinión pública, es imperativo aclarar que la medida aún no entra en vigencia. Al tratarse de un proyecto de ley en curso, la iniciativa debe superar la totalidad de sus debates reglamentarios dentro de las comisiones y plenarias del Congreso de la República.

Durante estos debates legislativos, las condiciones, los topes de cobertura, las tarifas y la misma viabilidad de la póliza podrían sufrir modificaciones sustanciales o incluso ser archivadas si los legisladores consideran que representa una carga económica excesiva para la clase media colombiana. Por lo pronto, el único requisito obligatorio y vigente en materia de seguros para transitar sigue siendo el SOAT.