Saque la calculadora: las obligaciones que aumentarán su valor con el incremento de la UVT

El pasado 21 de noviembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció cuál será el incremento de la Unidad de Valor Tributaria para el 2023.

Teniendo en cuenta que, según el comunicado de la entidad, el aumento se “calculó con la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos medios, entre el 1 de octubre de 2021 y el 1 de octubre del 22, el cual fue de 11.60%”, se estableció que la UVT quedó fijada en 42.412 pesos.

Es importante mencionar que la Dian es la encargada de hacer que se cumplan las obligaciones tributarias para el Estado. Por esto, con el incremento de la UVT, también se deben establecer las variaciones que tendrán los impuestos que la entidad tiene a cargo.

Las obligaciones que aumentarán su valor con incremento de UVT

Uno de ellos es el impuesto al patrimonio, el cual, anteriormente, debían pagar las personas que tuvieran una riqueza superior de $2.736 millones. Pero, con el incremento de 42.412, ahora deberán pagarlo quienes tengan riquezas que superen los $3.053 millones, teniendo en cuenta lo establecido también en la reforma tributaria de Gustavo Petro.

En el caso de las multas de tránsito de categoría tipo A, el valor aumentará a 147.170 pesos. Durante este 2022, las infracciones de esta categoría tuvieron un costo de 132.160 pesos, puesto que se situaban en 3.47 UVT. Lo que significa que, con el nuevo valor de la UVT, se registró un aumento del 11.35%.

Por otro lado, según información de La República, los ciudadanos que no gasten anualmente más de 60 millones de pesos, aproximadamente, con sus tarjetas de crédito, no deberán declarar renta y aquellos que no superen mensualmente transacciones superiores a los 14 millones de pesos, estarán exentos del 4x1000.

Es de mencionar que “para convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en UVT aplicables a los impuestos y obligaciones administradas por la Dian, se multiplica el número de las UVT por el valor fijado, en este caso $42.412, y su resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento indicado en el Estatuto Tributario”.

