Dólar tuvo leve retroceso en Colombia: así cerró HOY jueves 4 de diciembre

La divisa tuvo una pequeña caída en el cierre de la jornada de este jueves.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
02:43 p. m.
El dólar estadounidense (USD) cerró las operaciones del mercado cambiario en Colombia este jueves, 4 de diciembre de 2025, con una ligera tendencia a la baja, consolidando un pequeño respiro para el peso colombiano (COP).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para la jornada se ubicó en $3.780,80 pesos, lo que representó una disminución de $37,66 pesos con respecto a la TRM vigente el día anterior, que fue de $3.817,66.

Aunque el mercado inició la jornada con negociaciones tempranas que mostraron una leve volatilidad, la dinámica general se inclinó hacia una apreciación del peso.

La primera cotización del día se situó en $3.769,50, marcando un ligero descenso en comparación con el cierre de la jornada anterior en la plataforma SET-FX, donde el último precio de negociación se había ubicado en $3.761,01.

Así se ha comportado el dólar durante los primeros días de diciembre

El dólar estadounidense (USD) en Colombia ha comenzado el mes de diciembre de 2025 en una dinámica de alta volatilidad, aunque con una ligera tendencia a la apreciación del peso colombiano (COP) en las primeras jornadas. Este comportamiento es el resultado de la interacción entre expectativas macroeconómicas globales y factores de liquidez interna propios del cierre de año.

El mes de diciembre inició con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) que, aunque en el mercado spot mostró movimientos iniciales, se fijó para los primeros días en un nivel que rápidamente escaló. El 2 de diciembre marcó el valor más alto del período inicial, alcanzando los $3.817,66 pesos, tras un alza marcada de más de $73 pesos con respecto al valor del día anterior.

Sin embargo, el mercado revirtió esta tendencia al alza a mitad de semana. El 4 de diciembre, la divisa cerró sus operaciones con una caída significativa, estableciendo la TRM en $3.780,80, lo que representó un descenso de $36,86 pesos. Esta corrección consolidó al dólar por debajo del umbral psicológico de los $3.800 pesos, ofreciendo un respiro a los importadores y viajeros.

  • 02 de Diciembre - $3.817,66 - Alza marcada
  • 03 de Diciembre - $3.817,66 - Estabilidad
  • 04 de Diciembre - $3.780,80 - Caída

El factor más influyente ha sido la especulación en torno a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Los operadores del mercado han intensificado las apuestas sobre un eventual ciclo de relajación de la política monetaria estadounidense, con posibles recortes en las tasas de interés el próximo año.

