Prestigiosa aerolínea internacional conectará Medio Oriente con Bogotá: conozca cómo funcionará la operación

Qatar Airways, una de las aerolíneas más importantes y prestigiosas del mundo, confirmó una nueva operación que permitirá la conexión con Colombia y Venezuela marcando los primeros aterrizajes de la empresa en Latinoamérica.

Desde el miércoles 4 de noviembre, se inauguraron la nueva operación con dos vuelos semanales que conectarán Doha con Bogotá y Venezuela; el nuevo servicio representa un importante avance para esta aerolínea, ya que se convierte en la primera de esta parte del mundo en volar a Venezuela y la primera en ofrecer vuelos directos desde Medio Oriente a las dos ciudades capitales de Latinoamérica.

Así será la operación de Qatar Airways entre Doha con Bogotá y Caracas

El Aeropuerto Internacional Hamad de Doha, Catar, se convertirá en un punto de conexión clave para viajar hacia destinos como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, que representan puntos estratégicos en Oriente Medio.

Estos serán los horarios de la nueva operación de Qatar Airways que tendrá como días de funcionamiento los miércoles y domingo:

Doha a Bogotá: Salida a las 07:35 a. m. con llegada a las 04:25 p. m.

Bogotá a Caracas: Salida a las 05:55 p. m. con llegada a las 09:00 p. m.

Caracas a Doha: Salida a las 11:30 p. m. con llegada a las 08:35 p. m.

Alianza con LATAM para conectar con más ciudades de Colombia

La nueva operación de la aerolínea internacional se complementa con una alianza de código compartido con LATAM Airlines Colombia con el fin de facilitar la conexión de viajeros internacionales hacia más de 15 destinos en Colombia en los que se incluyen Cartagena, Medellín y Cali.