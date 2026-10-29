Alcalde Galán y presidente De la Espriella evaluaron seguridad en Bogotá tras la captura de 172 personas

Bogotá fue escenario de uno de los mayores operativos contra estructuras criminales registrados en la ciudad. En una acción articulada entre el Gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Policía Nacional y la Fiscalía, las autoridades ejecutaron 114 allanamientos simultáneos que permitieron la captura de 172 presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales con presencia en distintas localidades de la capital.

Tras la operación, denominada Kratos, el presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad junto al alcalde Carlos Fernando Galán y varios miembros del gabinete nacional para evaluar los resultados de la intervención y definir nuevas acciones en materia de seguridad para la ciudad.

Las autoridades calificaron el operativo como un hecho sin precedentes debido a la cantidad de allanamientos y capturas realizadas en una sola noche, en medio de un contexto marcado por las preocupaciones ciudadanas por delitos como el hurto, la extorsión, el microtráfico y los homicidios.

Golpe a 10 bandas delincuenciales

Durante el consejo de seguridad, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que las capturas impactaron a 10 estructuras criminales que operaban en cerca de 10 localidades de Bogotá y que estarían relacionadas con delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y otros hechos violentos.

Entre las organizaciones mencionadas por el mandatario se encuentran grupos señalados de participar en casos recientes de alto impacto para la opinión pública. Galán destacó que algunas de estas estructuras estarían vinculadas con extorsiones en la localidad de San Cristóbal, actos de tortura contra víctimas y ataques con explosivos ocurridos en sectores del centro de la ciudad.

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El alcalde señaló que la operación constituye apenas una primera fase de una estrategia de largo plazo para desarticular redes criminales y anunció que se realizarán nuevas intervenciones coordinadas entre la Alcaldía, el Gobierno nacional, la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Seguridad y fortalecimiento institucional, en la agenda conjunta

Además de revisar los resultados del operativo, las autoridades acordaron fortalecer las capacidades de seguridad de la capital mediante el aumento de infraestructura policial, recursos tecnológicos y pie de fuerza.

Galán explicó que localidades como Suba y Kennedy concentran una población similar a la de ciudades principales del país, pero cuentan con una infraestructura policial insuficiente frente a las necesidades de seguridad de sus habitantes. Por ello, uno de los compromisos será gestionar recursos para ampliar la presencia institucional en estos sectores.

Durante las reuniones también se identificaron como prioritarias las acciones contra bandas dedicadas al hurto violento, robo de celulares, hurto de vehículos y fleteo, delitos que continúan siendo algunos de los principales problemas de seguridad para los bogotanos.

Las autoridades anunciaron que se realizarán consejos de seguridad periódicos para hacer seguimiento a los resultados de los operativos y coordinar nuevas intervenciones. Además de la seguridad, en los encuentros entre el Gobierno nacional y el Distrito se abordaron temas relacionados con movilidad, vivienda, educación, salud y proyectos estratégicos de transporte para la ciudad.

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El alcalde destacó que la realización de un consejo de seguridad encabezado directamente por el presidente refleja una nueva etapa de coordinación entre la Nación y el Distrito, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta los principales retos de seguridad que afronta Bogotá.