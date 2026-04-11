Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 4 de noviembre de 2025

La noche de este miércoles 4 de noviembre de 2026 estuvo marcada por tres de los sorteos más consultados en Colombia: las loterías de Manizales, Valle y Meta.

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Miles de personas revisaron sus billetes para comprobar si acertaron el premio mayor o alguno de los premios secundarios. Estos son los resultados de la jornada y las claves para verificar cada apuesta.

Resultados de la Lotería de Manizales 4 de noviembre

La Lotería de Manizales realizó un nuevo sorteo con un premio mayor de 3.000 millones de pesos. Los participantes debían acertar las cuatro cifras y la serie correspondiente para obtener el reconocimiento principal.

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $3.000 millones.

Además, la entidad cuenta con premios secos y aproximaciones que permiten ganar otras sumas, según las condiciones de su plan de premios. El billete completo cuesta $12.000 y está dividido en cuatro fracciones de $3.000.

Para participar, se compra un billete o una fracción en puntos autorizados. Es importante conservarlo en buen estado, pues será necesario para cualquier reclamación.

Resultados de las loterías del Valle y Meta del 4 de noviembre

La Lotería del Valle sorteó un premio mayor de 9.000 millones de pesos, uno de los montos más altos entre los sorteos tradicionales del país.

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $9.000 millones.

Por su parte, la Lotería del Meta jugó por un premio principal de 1.800 millones de pesos.

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $1.800 millones.

En ambos juegos, los participantes pueden comprar billetes completos o fracciones autorizadas. Para ganar el premio mayor se requiere acertar el número y la serie; otras coincidencias pueden dar derecho a premios menores.

Antes de descartar el billete, conviene consultar también los premios secos y las aproximaciones en los canales oficiales. Los valores anunciados corresponden a premios brutos, sujetos a descuentos legales cuando aplique.